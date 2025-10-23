پخش زنده
سردی پاها در برخی فصول سال قابل قبول نیست و میتواند نشانه بیماری باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، اکثر مردم در بسیاری از مواقع در زندگیشان، سردی پا را حس کردهاند برخی علل موقت و بی ضرر هستند، اما بعضی دیگر میتوانند نشان دهنده شرایط جدیتر مربوط به سلامتی را نشان میدهند
علل سردی پاها چیست؟
چندین دلیل مختلف وجود دارد گاهی اوقات، سادهترین دلیل آن، عدم وجود گرما میباشد، اما دلایل دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد.
گردش خون ضعیف:
این یکی از شایعترین علتهای سرما در پا میباشد گردش خون ضعیف میتواند باعث ضعف رسیدن گرمای خون به پا شود به همین دلیل در اکثر اوقات پاها از بقیه بدن سردتر هستند. مشکلات مربوط به گردش خون میتواند نتیجه یک بیماری قلبی باشد که در آن قلب تلاش میکند تا خون را در سراسر بدن پمپاژ کند.
گردش خون ضعیف میتواند به خاطر نشستن بیش از حد باشد. اگر هر روز در محل کارتان پشت میز مینشینید، ممکن است این مشکل را تجربه کنید. سیگار کشیدن هم میتواند باعث گردش خون ضعیف شود.
کم خونی:
این یکی دیگر از علل شایع سرد شدن پاها میباشد. به خصوص در موارد شدیدتر کم خونی. کم خونی و فقر آهن ممکن است حتی در افراد سالم نیز رخ دهد. این مشکل میتواند نسبتا راحت با تغییرات در رژیم غذایی و یا با مصرف مکملها درمان شود.
دیابت نوع ۱ و ۲:
دیابت، میتواند به پاهای شما آسیب عصبی برساند که باعث میشود احساس سرد بودن ایجاد شود. همچنین میتواند سایر علائم مانند بیحسی یا سوزن سوزن شدن در پا را نیز بوجود آورد. اگر در معرض علائم آسیب عصبی در پاها هستید، به پزشک خود مراجعه کنید تا بررسیهای لازم برای مراقبت از جلوگیری از جراحی پا و بریدگی پاها انجام شود.
کم کاری تیروئید:
این وضعیت زمانی اتفاق میوفتد که تیروئید ناقص است و هورمون تیروئید به اندازه کافی تولید نمیکند و متابولیسم بدن که ضربان قلب و دمای بدن را کنترل میکند، مختل میکند. این نوع از تیروئید گردش خون را کاهش میدهد و پاها سردتر از حد طبیعی هستند.
دیگر علل شایع پاهای سرد، عبارتند از:
بیماریهای عروقی یا مسدود شدن شریانها که در آن رگهای خونی آسیب میبیند
گرفتگیهای عضلانی وآسیبهای عصبی
چگونه علائم سردی پاها تشخیص داده میشود؟
پزشک شما یک معاینه فیزیکی انجام میدهد و با ضربه زدن به نواحی مختلف در پای شما، علائم و نشانههای عصبی را مشاهده میکند و یا اینکه آزمایش خون تجویز میکند که میتواند شرایطی مثل کم خونی، دیابت یا کم کاری تیروئید را بررسی کند؛ و یا همچنین میتواند برای کنترل عملکرد قلب شما الکتروکاردیوگرام را تجویز کند، زیرا معتقدند که شاید علت سردی پاها به بیماری قلبی یا گردش خون ضعیف مرتبط باشد و یا ممکن است فشار خون قسمتهای مختلف پای شما را بگیرند تا ببینند کدام یک از آنها تحت تاثیر قرار میگیرند و اگر بیماری شریان محیطی را تشخیص دهند حتما یک سونوگرافی تجویز میکنند
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
اگر متوجه شدید که پاهایتان سردتر از حد طبیعی و دیگر اندامهای بدن میباشد، از پزشک خود درباره علائم فیزیکی بعدی سوال بپرسید.
اگر زخمها بر روی انگشتان دست و پاهایتان برای مدت طولانی باقی میماند
تغییرات وزنی
تب
درد مفصلی
هرگونه تغییر در پوست شما، مانند ضخیم شدن
اگر در کنار این موارد سردی پاها را نیز حس کردید، باید با پزشک تماس بگیرید؛ که این میتواند علائم یک بیماری عصبی باشد.
درمانهای طبیعی برای پاهای سرد:
درمان سردی پاها با ماساژ روغن گرم:
ماساژ دادن پا یک راه ساده و درمانی برای برگرداندن گرما میباشد و همچنین باعث تحریک و افزایش جریان خون در اندامهای شما میشود.
مقداری روغن زیتون، نارگیل یا کنجد را به مدت چند ثانیه در مایکروویو گرم کنید.
سپس آن را روی پاهای سرد خود اعمال کنید و به آرامی و به مدت ۱۰ دقیقه از روی پا تا انگشتان خود را ماساژ دهید.
این کار را با پای دیگر نیز تکرار کنید.
پس از ماساژ، جوراب پنبهای بپوشید.
این کار را هر شب قبل ار خوابیدن و یا در صورت لزوم یکبار دیگر در طول روز انجام دهید.
آب درمانی سردی پاها:
۲ عدد لگن را پر از آب کنید (یکی با آب سرد و دیگری با آب گرم)
در موقعیت راحتی بنشینید و به مدت ۲ دقیقه پاهایتان را در آب سرد بخیسانید؛ و سپس به مدت ۱ دقیقه با آب گرم تکرار کنید. حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه این روند و جابجایی را انجام دهید.
بلا فاصله پاهایتان را خشک کنید و جوراب گرم بپوشید. این درمان را تا زمان بهبودی، چند بار در روز تکرار کنید.
نکته:شما میتوانید چند قطره روغن رنجبیل، رزماری یا نعنا را به آب اضافه کنید.
تمرینهای پا برای خلاصی از شر سردی پاها:
ورزش پای ۱:
به مدت ۱ دقیقه روی انگشتان خود بایستید و سپس به آرامی روی پاشنه پا برگردید. این کار را به مدت ۱۰ دقیقه، چندین بار تکرار کنید.
ورزش پا ۲:
در حالی که نشستهاید، مچ هر دو پا را از مفصل، به سمت و بلعکس عقربههای ساعت بچرخانید. این حرکت را بین ۱۰ تا ۲۰ بار تکرار کنید.
ورزش پای ۳:
با استفاده از انگشتان خود یک تکه پارچه و یا هر شی دیگری را از روی زمین بلند کنید و این کار را بارها تکرار کنید.
هر یک از تمرینهای ذکر شده را در صورت سرد شدن پا انجام دهید.
نمک سولفات یا اپسوم برای رفع سردی پاها:
یکی دیگر از روشهای گرم کردن پاها، خیساندن آنها در آب حاوی نمک سولفات میباشد. گرمای آب اثر گرمایی به پاها میبخشد و منیزیم سولفات موجود در نمک، منیزیم و گرما را در بدن پخش میکند.
نصف فنجان نمک سولفات را در یک تشت پر از آب گرم بیفزایید.
هم بزنید تا زمانی که نمکها به خوبی حل شوند.
سپس به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پاهایتان رادر آن بخیسانید.
این درمان را دو بار در هفته تکرار کنید.
رفع سردی پاها با زنجبیل:
زنجبیل باعث افزایش گردش خون میشود و میتواند با سرما مبارزه کند. بعلاوه میتواند خطر لخته شدن خون را نیز کاهش دهد.
یک قاشق غذاخوری از تکههای زنجبیل و دو فنجان آب را با هم ترکیب کنید و اجازه دهید به مدت ۱۰ دقیقه بماند. در صورت نیاز میتوانید مقداری عسل نیز به آن اضافه منید.
برای گرفتن نتایج بهتر، میتوانید روزانه دو الی سه بار از این مخلوط بنوشید.
یا میتوانید یک مشت از تکههای زنجبیل را با آب بجوشانید و سپس اجازه دهید تا کمی خنک شود.
پاهای خود را به مدت ۱۵ دقیقه و دو بار در روز در این ترکیب بخیسانید.
یا میتوانید پس از مشورت با پزشک خود، از مکملهای زنجبیل مصرف کنید.
برطرف کردن سردی پاها با چای سبز:
نوشیدن ۲ تا ۳ فنجان چای سبز در طول روز به درمان سردی پاها کمک میکند. به مدت ۵ دقیقه برگهای چای سبز را درون یک فنجان آب داغ بجوشانید. در صو. رت تمایل میتوانید برای شیرین شدن از عسل استفاده کنید؛ و یا میتوانید ۳ یا ۴ عدد چای کیسهای سبز را به مدت ۱۰ دقیقه درون یک ظرف بزرگ از آب داغ بریزید و سپس به مدت ۱۰ دقیقه پاهایتان را در آن بخیسانید. این درمان را ۲ بار در روز تکرار کنید.
فلفل کایین مفید برای رفع سردی پاها:
به طور یکنواخت، یک قاشق چای خوری از این فلفل را درون یک جفت جوراب ضخیم پخش کنید. ابتدا یک جوراب نازک و سپس این جورابها را بپوشید. همچنین میتوانید از کرم فلفل کایین برای ماساژ کف پاهای خود استفاده کنید که حاوی کپسایسین میباشد و یا گزینه دیگر این است که پس از مشورت با پزشک، از مکمل این گیاه استفاده کنید.
پیاده روی بر روی چمن مناسب برای درمان سردی پاها:
پیاده روی در صبح زود با پاهای برهنه در چمن یکی از بهترین راههای افزایش گردش خون در پاها میباشد. این درمان علاوه بر کاهش و از بین رفتن سردی پاها، باعث تقویت ماهیچهها، تاندونها و رباطهای پا و مچ پا میشود.
علاوه بر این جذب ویتامین D را در بدنتان بیشتر میکند. (کمبود ویتامین D احتمال ابتلا به کم خونی و داشتن دست و پاهای سرد افزایش میدهد) پیشنهاد میشود که روز خود را با ۳۰ دقیقه پیاده روی کردن با پاهای برهنه بر روی چمن آغاز کنید. تا از سلامت کلی خود لذت ببرید.
برای بهبود سردی پاها مصرف آهن را افزایش دهید:
زنان بین ۱۹ تا ۵۰ سال روزانه به ۱۸ میلی گرم آهن نیاز دارند. در حالی که مردان در چنین سنینی نیاز به ۸ میلی گرم آهن به صورت روزانه دارند. برای جلوگیری از کمبود آهن کافی است که غذاهای غنی از آهن مانند خرما، سیب، عدس، گوشت قرمز، اسفناج، بادام، زرد آلو خشک و مارچوبه را در رژیمک غذایی خود بگنجانید.
همینطور میتوانید پس از مشاوره با پزشک خود از مکملهای آهن با در مناسب استفاده کنید.
۱۰. غذاهای غنی از منیزیم مصرف کنید:
منیزیم یکی دیگر از مواد مغذیمورد نیاز برای گردش خون و جذب ویتامین D میباشد. کمبود منیزیم احتمال سرد شدن دست و پا را افزایش میدهد. بدن نمیتواند منیزیم را برای مدت طولانی ذخیره کند، بنا براین لارم است که غذاهای غنی از منیزیم را به طور منظم در رژیم غذایی خود بگنجانید.
زنان بزرگسال روزانه به ۳۰۰ میلی گرم منیزیم و مردان به ۴۰۰ میلی گرم نیاز دارند. برخی از منابع برای غذاهای غنی از منیزیم عبارتند از اسفناج، خردل، کلم بروکلی، آووکادو، خیار، لوبیا سبز، دانههای کدو تنبل و بادام؛ و یا میتوانید پس از مشاوره با پزشک از مکملهای منیزیم استفاده کنید.
نکات اضافی برای رفع سردی پاها:
هنگام نشستن روی صندلی اجازه ندهید که پاهایتان آویزان بماند. چهار پایهای زیر پای خود بگذارید.
فعالیتهای هوازی مانند پیاده روی یا دوچرخه سواری را برای افزایش گردش خون مناسب و جلوگیری از سرد شدن پاها امتحان کنید.
در فصول سرما جورابهای گرم و راحت بپوشید.
اگر سیگاری هستید آن را ترک کنید، زیرا ممکن است باعث ضعیف شدن گردش خون شود.
به طور مداوم کلسترول، فشار خون و قند خون خود را بررسی کنید.
غذاهای غنی از اسیدهای چرب امگا ۳ مانند ماهی سالمون، گردو، تخم کتان، دانه کدو تنبل را برای جلوگیری از عروق مسدود شده و گردش خون ضعیف مصرف کنید.
از درمانهایی مانند یوگا و یا طب سوزنی نیز استفاده کنید.