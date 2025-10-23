پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز پنج شنبه یکم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود:
-ضلع شمالی خیابان خرمشهر شرقی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
- ضلع جنوبی خیابان خرمشهر شرقی از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ بعد از ظهر
- بلوار ۱۲ فروردین کوچه ۱۸ شمالی به سمت بهداری و فرعیهای مربوطه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
گرمسار:
- سید آباد از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر