به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

شاهرود:

-ضلع شمالی خیابان خرمشهر شرقی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

- ضلع جنوبی خیابان خرمشهر شرقی از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ بعد از ظهر

- بلوار ۱۲ فروردین کوچه ۱۸ شمالی به سمت بهداری و فرعی‌های مربوطه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

گرمسار:

- سید آباد از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر