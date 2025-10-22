به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر شبکه بهداشت و درمان پارس‌آباد گفت: این عمل جراحی به رغم وجود توده کیستیک وسیع در بازوی این نوجوان، توسط دکتر شهریار خوشبخت جراح و متخصص ارتوپدی و با همکاری تیم جراحی بیمارستان امام پارس‌آباد صورت گرفت.

دکتر جعفر بشیری افزود: چنین اعمال جراحی نه تنها یک موفقیت پزشکی برای بیمار و کادر درمانی استان محسوب می‌شود، بلکه نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه حوزه پزشکی و جراحی در اردبیل و شهرستان‌های استان است.

دکتر شهریار خوشبخت، جراح و متخصص ارتوپدی هم درباره این عمل جراحی گفت: با توجه به وجود توده کیستیک وسیع در بازوی بیمار، تیم جراحی توانست به مدت سه ساعت پس از عملیات پلاک‌گذاری، توده وسیع را تخلیه و استخوان مصنوعی را جایگزین کند.

وی افزود: چنین اعمال پیچیده‌ای به طور معمول توسط فوق تخصص‌های جراحی دست در مراکز استان‌ها انجام می‌شود و خوشبختانه توانستیم برای اولین بار در شمال استان اردبیل در بیمارستان امام (ره) پارس‌آباد این عمل را با موفقیت انجام دهیم و اکنون بیمار با حال عمومی خوب بستری است و پس از چند روز مرخص خواهد شد.

بیمارستان امام خمینی (ره) قطب تروما و مراقبت‌های ویژه و بیمارستان شهدای پارس آباد به عنوان مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی شمال استان اردبیل علاوه بر پوشش درمانی جمعیت ۲۵۰ هزار نفری منطقه، شهرستان‌های استان همجوار را هم پوشش داده و نقش کلیدی در حوزه درمان و مراقبت‌های ویژه ایفا می‌کنند و امسال حائز امتیاز‌های لازم برای کسب رتبه اول ارزشیابی شدند.