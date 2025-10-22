پخش زنده
مدیر کل امور مجلس وزارت راه و شهرسازی گفت: باید از ظرفیت بخش خصوص برای توسعه محورهای مواصلاتی به خصوص در حوزه شهرستان شاهیندژ باید نهایت بهرهبرداری صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شهروز برزگر کلشانی در جلسه بررسی طرحهای راهسازی منتهی به شهرستان شاهیندژ، اظهار داشت: با بهرهبرداری از ظرفیت بخش خصوصی گامهای مؤثری را برای توسعه منطقه و شهرستان برداشته میشود.
وی ادامه داد: در برخی از پروژههای راهسازی در مناطق محروم منطقه نیز میتوان از ظرفیت خیرین راهساز نیز نهایت بهرهبرداری صورت گیرد و در این راستا تدابیر لازم سنجیده میشود.
مدیر کل امور مجلس وزارت راه و شهرسازی گفت: با همکاری بیش از پیش مسوولان شهرستان میتوان در راستای توسعه محورهای منتهی به شهرستان شاهیندژ اقدامات موثرب داشت.
حجتالاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شاهیندژ و تکاب نیز در این جلسه با تقدیر از عملکرد و پیگیریهای راه و شهرسازی آذربایجانغربی در توسعه محورهای مواصلاتی، اظهار داشت: عملکرد اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در اجرای طرحها و همچنین پیگیری امورات مرتبط با توسعه این بخش قابل تقدیر بوده و این مساله عاملی برای توسعه منطقه است.
وی ادامه داد: بخش توسعه محور شاهیندژ با تلاشهای راه و شهرسازی در حال حاضر در ۵ قطعه فعال بوده که این روند قابل تقدیر است.