در بیست و سومین سفر استانی مشاوران وزیران و دستگاه‌های اجرایی در امور ایثارگران به آذربایجان غربی طی سه روز ۲ هزار میز خدمت برای حل مسایل و مشکلات ایثارگران استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه مشترک مشاوران وزیران و دستگاه‌های اجرایی در امور ایثارگران با استاندار آذربایجان غربی گفت: در این سفر استانی بیش از ۱۹۵ مورد طرح سپاس در دستگاه‌های اجرایی اجرا و از ۱ هزار و ۳۵۱ نفر از ایثارگران دستگاه‌های اجرایی تجلیل شد و نزدیک به ۲ هزار میز خدمت نیز در استان در امور ایثار گران ترتیب یافت.

یعقوب سلیمانی گفتمان دیده شدن جامعه ایثارگری را یکی از مهمترین دستاورد‌های سفر استانی مشاوران وزیران و دستگاه‌های اجرایی در امور ایثارگران دانست.

قاسم جلیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: استان در اجرای طرح سپاس و رهروان شهدا که بازدید از خانواده‌های معظم شهدا بود توانست رتبه نخست کشوری را ازآن خود کند.