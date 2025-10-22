پخش زنده
سومین دوره آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد در دی ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مشاور امور ایثارگران سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مشترک مشاوران وزیران و دستگاههای اجرایی در امور ایثارگران با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به این که سی درصد ظرفیت استخدامی کشور طبق قانون برای جامعه ایثارگران کشور قرار داده شده است گفت: آزمون استخدامی سوم اختصاصی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد در دی ماه برگزار میشود تا مسایل و مشکلات این عزیزان حل شود.
قاسم علی اکبری با اشاره به اجرای قانون تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر دستگاههای مختلف اجرایی در کشور گفت: بیش از ۲۲۰ هزار نفر از ایثارگران و فرزندان آنها در کشور با اجرای این قانون تبدیل وضعیت شدهاند و در آذربایجان غربی نیز ۱۱ هزار نفر در این زمینه تبدیل وضعیت شده و در حال حاضر در هیچ دستگاهی فردی نیست که ایثارگر بوده و مشمول این قانون باشد، اما تبدیل وضعیت نشده باشد.
خانم الهام ساوالانپور، مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی معاونت امور بانوان نهاد ریاست جمهوری و مشاور امور ایثارگران این معاونت نیز در این جلسه با اشاره به این که ۱۸ درصد از بانوان جانباز کشور در این استان وجود دارند گفت: تعداد بانوان شهید ۷۰۰ بانو است که ۱۱ درصد کل بانوان شهید کشور را شامل میشود که این استان رتبه سوم را در این زمینه دارد.