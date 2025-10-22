پخش زنده
عضو کمیته مدیریت اجساد اسرای فلسطینی با اعلام اینکه بیشتر اسرا بعد از شکنجه شدید به شهادت رسیدهاند، گفت: رژیم صهیونیستی اطلاعات هویتی به همراه اجساد ارائه نمیدهد و با توجه به نبود امکانات مجبوریم شهدا را بدون شناسایی دفن کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سامح حمد» عضو کمیته مدیریت اجساد و کارشناس شواهد کیفری در گفتوگو با الجزیره تاکید کرد که تمام اجساد اسرای فلسطینی آزاد شده دارای آثار شکنجه شدید هستند و این شکنجه منجر به مرگ آنان شده است و آزمایشها و معاینهها نشان میدهد برخی اسرا اعدام میدانی شدهاند.
این کمیته در سایت «صحتی» وابسته به وزارت بهداشت فلسطین تصاویری از اجساد اسرای فلسطینی منتشر کرد تا شاید مردم و آشنایان شهدا بتوانند اجساد را شناسایی کنند، زیرا رژیم صهیونیستی اطلاعاتی درمورد اجساد نداده است.
در این تصاویر، دستان اسرا از پشت بسته شده و روی چشمان آنان نیز پوشیده شده و برخی دیگر هم طناب دور گردنشان پیچیده شده است. برخی اجساد دیگر استخوانهایشان شکسته است و زخمهای عمیق در سر، شکم و گردن دارند و برخی هم بدنشان پاره پاره شده و یا سوزانده شده است و صورت هایشان نیز آسیب شدید دیده است.
سامح حمد گفت: تاکنون ۱۶۵ جسد از رژیم صهیونیستی تحویل گرفتیم و بر اساس توافق انجام شده این رژیم باید جسد ۴۵۰ شهید را به ما تحویل دهد. در طول جنگ ۲ ساله بیش از ۱۰ هزار شهروند فلسطینی مفقود شده و سرنوشت آنان معلوم نیست و با توجه به پنهانکاری و سیاستهای مبهم رژیم اسرائیل نمیدانیم چه تعداد جسد نزد این رژیم توقیف شده است.
وی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی برخی اجساد را بدون اطلاعات هویتی به ما تحویل داد؛ این رژیم قرار بود دستگاه آزمایش دی انای به ما تحویل بدهد، اما زیر حرفش زد و این دستگاه که در نوار غزه وجود ندارد به دست ما نرسید. ما با روشهای ابتدایی توانسیم تنها هویت ۳۱ جسد را شناسایی کنیم، اجسادی که به دست ما رسیده است انگشتهای دست و پاهایشان قطع شده است و علامتهایی روی بدن دارند که نشان میدهد رژیم اسرائیل از آنها آزمایش دی انای گرفته واطلاعات هویتی هر یک از اجساد را دارد.
این مسئول فلسطینی خاطرنشان کرد که اجساد شهدای گمنام قرار است امروز در شهر «دیرالبلح» در نوار غزه به خاک سپرده شوند. وی گفت که رژیم صهیونیستی علیه زنده و مرده شهروندان فلسطینی جنایت مرتکب میشود و با اعلام نکردن هویت شهدا میخواهد به کرامت آنان اهانت کند. همچنین با توجه به اینکه میداند در نوار غزه تجهیزاتی برای شناسایی هویت وجود ندارد، میخواهد خانوادههای شهدا را عذاب دهد.