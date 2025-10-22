مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: اجرای پروژه آبیاری و زهکشی بادین‌آباد علاوه بر افزایش بهره‌وری منابع آبی، باعث کاهش مشکلات ناشی از کم‌آبی و افزایش کیفیت زندگی کشاورزان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بهمراه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در محل احداث پست فوق توزیع برق و ایستگاه‌های پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی بادین آباد از روند اجرای این پروژه‌های زیرساختی شبکه آبیاری و زهکشی بازدید کرد.

مجید رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه‌ها اظهار داشت:پروژه پست فوق توزیع برق بادین‌آباد با هدف تأمین برق ایستگاه‌های پمپاژ بیش از ۵۰۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستا‌های بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر و همچنین رفع کمبود برق مورد نیاز صنایع و چاه‌های کشاورزی در مسیر پیرانشهر-سردشت در حال اجراست و خوشبختانه با پیشرفت مناسبی همراه است.

وی افزود:ایستگاه‌های پمپاژ سه‌گانه شبکه آبیاری منطقه بادین‌آباد، به عنوان بخشی از شبکه آبیاری مدرن، مسئول تأمین آب مورد نیاز این اراضی کشاورزی هستند و این پروژه‌ها نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی و ارتقاء زیرساخت‌های برق و آبرسانی نوین در روستا‌های این منطقه ایفا می‌کنند.

رستگاری با تأکید بر اهمیت این پروژه‌ها در بهبود وضعیت کشاورزی منطقه گفت: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر افزایش بهره‌وری منابع آبی، باعث کاهش مشکلات ناشی از کم‌آبی و افزایش کیفیت زندگی کشاورزان خواهد شد و زمینه را برای تولید محصولات کشاورزی با کیفیت‌تر و افزایش درآمد کشاورزان فراهم می‌کند.