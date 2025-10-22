دو دانش آموز خوزستانی ، نشان نقره و برنز المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: دانش آموزان دبیرستان استعداد‌های درخشان طلایه داران ناحیه یک اهوازخوزستان، به نام‌های شنتیا ادیبی دانش‌آموز پایه یازدهم مدال نقره و محمدپارسا نیشابوری مدال برنز المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی را کسب کردند.

ناصر علی فر با اشاره به اینکه المپیاد سلول‌های بنیادی رقابتی علمی است که به منظور ترویج دانش و تحقیقات در زمینه سلول‌های بنیادی برگزار می‌شود، ادامه داد: این المپیاد به منظور تشویق دانش‌آموزان به مشارکت در تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با سلول‌های بنیادی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در این المپیاد‌ها طی سه مرحله آزمون به برگزیدگان کشوری، مدال‌های طلا، نقره و برنز اهدا می‌شود.