دو دانش آموز خوزستانی ، نشان نقره و برنز المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان طلایه داران ناحیه یک اهوازخوزستان، به نامهای شنتیا ادیبی دانشآموز پایه یازدهم مدال نقره و محمدپارسا نیشابوری مدال برنز المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی را کسب کردند.
ناصر علی فر با اشاره به اینکه المپیاد سلولهای بنیادی رقابتی علمی است که به منظور ترویج دانش و تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی برگزار میشود، ادامه داد: این المپیاد به منظور تشویق دانشآموزان به مشارکت در تحقیقات و پژوهشهای مرتبط با سلولهای بنیادی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در این المپیادها طی سه مرحله آزمون به برگزیدگان کشوری، مدالهای طلا، نقره و برنز اهدا میشود.