به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، قدرت‌الله محمدی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، درباره آخرین وضعیت بیمارستان‌های ناایمن پایتخت تصریح کرد: در حال حاضر تنها چهار بیمارستان تهران شامل بیمارستان سینا، بیمارستان امام خمینی(ره)، بیمارستان شهدای یافت‌آباد و بیمارستان رسول اکرم(ص) در فهرست ساختمان‌های ناایمن باقی مانده‌اند که برای هر چهار مرکز، اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی آغاز شده است. وی افزود: بخشی از این مراکز درمانی مراحل اصلی بازسازی، اصلاح تأسیسات و به‌روزرسانی سیستم‌های ایمنی از جمله سامانه‌های اعلام و اطفای حریق را به پایان رسانده‌اند و برخی دیگر نیز در حال تکمیل مراحل اجرایی خود هستند.

محمدی ادامه داد: سازمان آتش‌نشانی تهران از زمان شناسایی این بیمارستان‌ها، جلسات منظم کارشناسی با مدیران و مالکان آن‌ها برگزار کرده و دستورالعمل‌های ایمنی و فنی را ابلاغ کرده است.

محمدی با تأکید بر اهمیت ویژه ایمن‌سازی مراکز درمانی گفت: با توجه به نقش حیاتی بیمارستان‌ها در مواقع بحرانی و ضرورت استمرار خدمات درمانی در شرایط اضطراری، ایمن‌سازی این مراکز از اولویت‌های اصلی سازمان آتش‌نشانی است. از این‌رو، روند کار به‌صورت مستمر پایش می‌شود و کارشناسان ما به‌طور منظم وضعیت ایمنی این مراکز را ارزیابی و گزارش‌های دقیق به مدیریت شهری ارائه می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که تا پایان سال جاری، هیچ بیمارستانی در فهرست ساختمان‌های ناایمن باقی نماند و تمامی مراکز درمانی شهر تهران به سطح استاندارد ایمنی مطلوب برسند. در این مسیر همکاری جدی و تعهد مدیران بیمارستان‌ها نقشی تعیین‌کننده دارد و خوشبختانه تاکنون تعامل بسیار خوبی میان مدیران بیمارستان‌ها و سازمان آتش‌نشانی برقرار بوده است.