نیروی دریایی پاکستان در عملیاتی گسترده توانست محمولهای از مواد مخدر به ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار را در دریای عرب توقیف کند؛ اقدامی که بهعنوان یکی از بزرگترین عملیاتهای ضدقاچاق در تاریخ همکاریهای دریایی منطقه توصیف شده است.
به گزراش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز» نیروی دریایی پاکستان و نیروی دریایی مشترک (CMF) در بیانیهای اعلام کردند:
ناو پاکستانی «یارموک» هفتهٔ گذشته در چارچوب عملیات «المسمک» دو قایق بادبانی (دھو) که فاقد تابعیت بودند را در آبهای آزاد دریای عرب متوقف کرد.
در بازرسی از قایق اول بیش از دو تن کریستال متآمفتامین با ارزش تخمینی ۸۲۲ میلیون دلار کشف شد. کمتر از ۴۸ ساعت بعد در قایق دوم نیز ۳۵۰ کیلوگرم متآمفتامین به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار و ۵۰ کیلوگرم کوکائین به ارزش ۱۰ میلیون دلار کشف و ضبط گردید.
محمولههای توقیف شده پس از انتقال به ناو پاکستانی برای آزمایش و تایید نوع مواد، طبق ضوابط بینالمللی معدوم شدند.
رسانههای پاکستانی اعلام کردند: این عملیات در چارچوب همکاری پاکستان با «نیروی وظیفه مشترک ۱۵۰» تحت فرماندهی عربستان سعودی انجام گرفت.
دریابان فهد الجویعد فرمانده نیروی وظیفه این اقدام را «یکی از موفقترین عملیاتهای ضدقاچاق دریایی در تاریخ CMF» خواند و بر اهمیت همکاریهای چندملیتی در تأمین امنیت مسیرهای تجاری تاکید کرد.
فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از این موفقیت نیروی دریایی پاکستان و اعضای نیروی دریایی مشترک که متشکل از ۴۷ کشور است، قدردانی کرد.
ناو یارموک که در سال ۲۰۲۰ در رومانی ساخته و به ناوگان پاکستان ملحق شد از سامانههای پیشرفته جنگ الکترونیک، دفاع هوایی و ضدکشتی برخوردار است و توانایی اجرای همزمان مأموریتهای دریایی و پرواز پهپادها را دارد.
پیشتر نیز این ناو در سال گذشته عملیات نجات هشت ماهیگیر ایرانی را که قایقشان در دریا دچار آتشسوزی شده بود را با موفقیت انجام داده بود.