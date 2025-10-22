انتخابات تناسبی وزن احزاب سیاسی را مشخص میکند
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: انتخابات تناسبی وزن احزاب سیاسی میان مردم را مشخص میکند و به همان میزان، احزاب باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار در توضیح انتخابات تناسبی و با اشاره به برگزاری انتخابات تناسبی در شهر تهران گفت: نظام انتخاباتی در کشور ما از گذشته اکثریتی بوده که با اصلاح صورت گرفته در قانون انتخابات شوراها، مقرر شد انتخابات پیش رو شوراهای شهر در تهران به صورت تناسبی برگزار شد. در گام بعد میتوانیم این شیوه را در کلان شهرها و سپس در کل کشور اجرا کنیم. در شیوه انتخاباتی اکثریتی بطور مثال اگر یک فهرست ۵۰ یا ۴۰ درصد آرا را کسب و مابقی فهرستها ۳۰ یا ۲۰ درصد آرا را کسب کنند، هیچ کدام شانس اینکه کرسی در شورا داشته باشند را ندارند. اما در نظام انتخاباتی تناسبی به هر میزان، فهرستها رای کسب کنند، به همان میزان دارای کرسی در شوراهای شهر خواهد بود.
رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شیوه انتخابات تناسبی، مجموع آرای افراد در فهرستها جمع میشود و با تقسیم بر کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه، نسبت لیست به کل آرا به دست میآید. نسبت این لیست یک عدد صحیح و یک عدد اعشار میشود و ما براساس اعداد صحیح و اعشاری که فهرست بدست آورده است، کرسیها را اختصاص میدهیم.
وی افزود: در خصوص نامزدهای منفرد، کل آرای منفردین تقسیم بر کل آرای ماخوذه میشود تا نسبت آن نیز بدست آید تا پایان کار نیز برای آنها نسبت در نظر گرفته شود، اما اگر آرای منفردین کمتر از تعداد آرای افرادی باشد که وارد شورا شدند، منفردین دیگر سهمی نخواهند داشت و این سهم نیز میان فهرستها توزیع میشود. در ادامه ممکن است شیوه انتخابات تناسبی را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری کنیم البته در این خصوص طرحی مطرح شده است، اما روند بررسی آن در کمیسیون شروع نشده است.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با این شیوه انتخاباتی وزن احزاب سیاسی میان مردم مشخص میشود و به این میزان باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.