به گزارش خبرگزاری صدا وسیما و به نقل از ایکنا، دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت با هدف شناسایی و معرفی آثار برتر علمی، فرهنگی و تبلیغی، دومین دوره «همایش کتاب سال حوزویان اهل سنت» را برگزار می‌کند.

این همایش بستری برای ارزیابی و قدردانی از تلاش‌های علمی و پژوهشی طلاب و پژوهشگران اهل سنت در ایران است.

محور‌های آثار ارسالی به دبیرخانه شامل؛ علوم قرآن، حدیث، فقه، عقیده، جریان‌های جهان اسلام، معرفی مدارس و مساجد اهل سنت ایران، تقریب مذاهب، تمدن اسلامی، زن و خانواده، فضای مجازی، آسیب‌های اجتماعی، سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

آثار ارسالی به دبیرخانه همایش باید دارای شرایط زیر باشد؛ کتاب‌های پژوهشگران در زمینه‌های (پژوهشی، ترویجی، فرهنگی، تبلیغی، داستانی، ترجمه و…) باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آبان ۱۴۰۴ منتشرشده باشد. همچنین پایان‌نامه‌های سطح ۳ و ۴ در همین بازه زمانی دفاع شده باشند.

از جمله مزایای شرکت در همایش می‌توان به تقدیرنامه و جایزه نقدی برای ۱۰ اثر برگزیده، بهره‌مندی از امتیازات طرح هدفمندی پرداخت مرکز خدمات و چاپ پایان‌نامه‌های برگزیده توسط معاونت پژوهش اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌تواند آثار خود را تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ به نشانی پستی تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان جمهوری، خیابان رازی، نبش کوچه یاسمن، پلاک ۱۵، معاونت پژوهش کد پستی: ۱۱۳۴۸۳۴۱۵۹ ارسال کنند و برای اطلاع بیشتر با شماره ۰۹۳۸۱۷۶۹۰۲۷ تماس برقرار کنند.