استاندار خراسان شمالی گفت: عوامل کاهنده و بازدارنده سرمایهگذاری باید شناسایی و از میان برداشته شوند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در نشست سه شنبههای تسهیل گری، با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری در استان گفت: عوامل کاهنده و بازدارنده سرمایهگذاری باید شناسایی و از میان برداشته شوند تا مسیر توسعه اقتصادی و حضور سرمایهگذاران در خراسان شمالی هموار شود.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی افزود: استانداری که بر چهار ستون معاونت استوار است، یک ستون دیگر نیز دارد و آن اتاق بازرگانی است.
بهمن نوری گفت: از نگاه من، اتاق بازرگانی پنجمین معاونت استانداری محسوب میشود. حضور ما در این مجموعه نه بر اساس سلیقه، بلکه بر پایه نگرش راهبردی به توسعه اقتصادی است.
نوری تسهیل در فرآیندهای اداری و صدور مجوزهای بینام را از اولویتهای اصلی مدیریت استان دانست و افزود: اعتبار، انرژی و منابع استان صرف تسریع امور سرمایهگذاران شده است.
در نشست سه شنبههای تسهیل گری، سرمایه گذاران به بیان مشکلات خود پرداختند. در این نشست، بر نقش مهم پژوهشهای علمی در کاهش هزینهها و افزایش بهره وری تولید، تاکید شد.