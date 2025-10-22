پخش زنده
امروز: -
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، از آغاز عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ، در تابلو دوم بازار توافقی ارز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حمید حسینی، گفت این اقدام بهدنبال مصوبه جدید دولت اجرایی شده و صادرکنندگانی که طی ۱۵ ماه گذشته فعالیت صادراتی داشتهاند، مشمول این سازوکار میشوند.
بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی که تا پیش از این، امکان عرضه در تابلو دوم را نداشتند، اکنون میتوانند در کنار سایر گروهها ارز خود را بهصورت توافقی به فروش برسانند.
حسینی همچنین با اشاره به شنیدهها درباره آغاز عرضه ارز صادراتی محصولات فولادی گفت: «عرضه ارز حاصل از صادرات میلگرد و مفتول نیز آغاز شده است و به این ترتیب، ارز فولادیها هم وارد بازار توافقی شده است.»
بازار توافقی ارز، از پاییز سال گذشته بهصورت رسمی توسط بانک مرکزی راهاندازی شد. این بازار در ابتدا تنها یک تابلو داشت و صادرکنندگان مکلف بودند ارز خود را با نرخ مصوب به واردکنندگان بفروشند. اما در ادامه، تابلو دوم با هدف امکان معامله با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده اضافه شد.