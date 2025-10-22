به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ آسمان استان؛ علاوه بر هوای خنک با بارش‌های پراکنده بویژه در سواحل غربی و دامنه‌های استان همراه است و از اواخر امروز با کاهش ناپایداری خواهد بود.

غلامپور افزود: جو استان مازندران از فردا پنج شنبه یکم آبان تا شنبه ۳ آبان، پایدار است و شاهد آسمانی صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی و تدریجی دما خواهیم بود.

وی تصریح کرد: روز یکشنبه ۴ ابان علاوه بر کاهش نسبی دما، بارش‌های پراکنده و وزش باد را در استان شاهد هستیم.

کارشناس هواشناسی گفت: دیروز قائم شهر با ۲۹ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس و بلده با ۵ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شدند.

دمای هوای ساری هم در این مدت بین ۱۸ تا ۲۷ درجه در نوسان بود.

به گفته غلامپور دریا امروز نسبتا" مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.