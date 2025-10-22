به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: با هماهنگی اپراتورهای ارتباطی برای ۸۵۰ کیلومتر فیبر نوری برنامه‌ریزی شده و در حال حاضر ۶۰ درصد این پروژه اجرایی شده است.

مهدی شه‌نظری‌پور افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ کیلومتر فیبر احداث شده که حدود ۲۰۰ روستای استان از طریق این فیبرنوری به شبکه متصل هستند.

وی تصریح کرد: براساس آخرین جامعه آماری، اطلاعات دو هزار و ۲۲۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در سطح استان احصا شده است که بخشی از این روستا‌ها در یک برنامه‌ریزی مناسبی تحت پوشش قرار گرفتند. در این راستا اتصال ۸۵۴ روستا به اینترنت از محل اعتبارات دولتی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان ادامه داد: ۱۶۲ روستا از ابتدای دولت چهاردهم به خدمات مطلوب صوت و دیتا مجهز شدند و در مجموع از ۸۴۵ روستا، ۴۳۲ روستا را مجهز کردیم و حدود ۴۰۷ روستا باقی مانده و با برنامه‌ریزی که انجام دادیم امیدوارم بتوانیم ۱۵۰ روستای باقیمانده را تا پایان امسال و مابقی را تا پایان برنامه هفتم مجهز کنیم.