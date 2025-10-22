به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر هماهنگی امور اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کشور شب گذشته در اختتامیه نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد، گفت: این نمایشگاه به عنوان یک فرصت منحصر‌به‌فرد برای جذب سرمایه‌گذاری و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه ویژه بیرجند و استان خراسان جنوبی، برگزار شد و توانست نقش مهمی در تسهیل همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان ایفا کند.

سلیمی جهرمی افزود: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و مجاورت با افغانستان، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاران افغان و گسترش فعالیت‌های اقتصادی دو کشور دارد.

به گفته وی فاز توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی به زودی اجرایی می‌شود و از فعالان اقتصادی دعوت می‌شود از مشوق‌های اقتصادی این بخش استفاده کنند.

سلیمی جهرمی گفت: این نمایشگاه با هدف ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران افغان، توانسته است توجه بسیاری از فعالان اقتصادی منطقه و فراتر از آن را جلب کند.

وی با بیان اینکه این رویداد نه تنها به معرفی ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی استان خراسان جنوبی پرداخته است گفت: این نمایشگاه فرصتی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی ایرانی و افغان بوده است و خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان‌های کمتر برخوردار، به دلیل منابع بکر و ظرفیت‌های صنعتی و تجاری، می‌تواند به یکی از مراکز اصلی جذب سرمایه‌گذاری در شرق کشور تبدیل شود.

مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین به تاثیرات مثبت حضور بخش خصوصی در مدیریت منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اشاره کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند یکی از الگو‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: با توجه به وجود پنجره واحد خدمات و همکاری نزدیک سازمان مسئول منطقه با سرمایه‌گذاران، فرآیند‌های اجرایی به صورت سریع و شفاف انجام می‌شود که این امر موجب جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این منطقه شده است.

سلیمی جهرمی با اشاره به پتانسیل‌های بالای منطقه و آمار موفقیت‌آمیز در واگذاری اراضی و جذب سرمایه‌گذاران، گفت: با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران و ظرفیت‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده این منطقه به یک قطب اقتصادی برجسته در شرق کشور تبدیل شود.

به گفته وی هم اکنون ۷۰ منطقه ویژه اقتصادی و ۱۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی در کشور داریم که از این تعداد برخی فعال نشده است.

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی هم گفت: در جریان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران و افغانستان، ۱۰ تفاهم نامه همکاری میان نهاد‌های اقتصادی، علمی و سرمایه‌گذاری دو کشور به امضا رسید که آغازگر مرحله جدیدی از تعاملات تجاری و فناورانه میان ایران و افغانستان است.

جعفری گفت: حضور هیئت‌هایی از هفت ولایت هرات، فراه، نیمروز، جلال‌آباد و ... افغانستان، نشان از اهمیت این اهمیت دارد و بازخورد‌های مثبت مهمانان داخلی و خارجی گواه موفقیت این برنامه است.

وی با بیان اینکه برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان، نقطه عطفی در توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور است و خراسان جنوبی می‌تواند محور تجارت ایران و افغانستان باشد، افزود: حضور هیئت‌هایی از هفت ولایت هرات، فراه، نیمروز، جلال‌آباد و ... افغانستان، نشان از اهمیت این اهمیت دارد و بازخورد‌های مثبت مهمانان داخلی و خارجی گواه موفقیت این برنامه است.

جعفری گفت: در پی سفر استاندار خراسان جنوبی به ولایت‌های هرات و فراه افغانستان و برگزاری نشست‌های اقتصادی با والیان و اتاق‌های بازرگانی دو کشور، ضرورت شکل‌گیری بستری برای تعاملات پایدار تجاری احساس شد.