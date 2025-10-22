در راستای اجرای مانور جهادی بهسازی شبکه توزیع برق پایتخت، برخی از مشترکان منطقه برق رودکی، در ساعات ابتدایی روز پنجشنبه اول آبان ماه سال جاری با قطعی احتمالی و موقت برق، مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، به اطلاع مشترکان منطقه برق رودکی می‌رساند: در راستای اجرای مانور جهادی بهسازی شبکه توزیع برق پایتخت و بهبود روند ارائه خدمات، برخی از مشترکان منطقه برق رودکی از ساعت ۶:۳۰ صبح روز پنجشنبه اول آبان سال جاری، به مدت ۳ ساعت در محدوده‌ی خیابان طالقانی از شمال به بزرگراه فتح و از جنوب به بزرگراه زرند و همچنین خیابان رشیدی جهان خیابان عارف قزوینی با قطعی احتمالی و موقت برق مواجه خواهند شد.