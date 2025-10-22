عرضه زرشک و عناب خراسان جنوبی در بورس
رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از عرضه زرشک و عناب استان در بورس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: بورس زرشک و عناب استان تا پایان امسال راهاندازی میشود تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را با قیمتهای شفاف و رقابتی به فروش رسانده و صادرات این محصولات را توسعه دهند.
اسفندیاری افزود: پیش از این راهاندازی بورس زعفران در سال گذشته انجام شده بود و برنامهریزی برای راهاندازی بورس عناب و زرشک در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: این بورسها میتوانند بستر مناسبی برای قیمتگذاری شفاف، رقابتی و بدون واسطه محصولات کشاورزی فراهم کنند.
رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر مزایای این اقدام گفت: با راهاندازی بورس، کشاورزان میتوانند محصولات خود را بدون نیاز به حضور مستقیم در بازار و از طریق سیستم بورس به فروش برسانند که این امر نه تنها به شفافیت در تعیین قیمتها کمک میکند، بلکه کشاورزان را از نوسانات و مشکلات بازارهای سنتی مصون میدارد.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی رتبه اول کشوری را در تولید زرشک و عناب، و رتبه دوم را در تولید زعفران دارد گفت: خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد عناب ایران، قطب تولید این محصول در کشور است و ۷۰ درصد عناب تولیدی به خارج استان صادر میشود.
اسفندیاری با بیان اینکه سطح زیرکشت زرشک در خراسان جنوبی به ۲۷ هزار و ۱۹۶ هکتار رسیده است، افزود: این استان با تولید سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن زرشک، حدود ۹۸ درصد از تولید ملی این محصول را به خود اختصاص داده است.
رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به ظرفیتهای خراسان جنوبی در عرصه صادرات اشاره کرد و گفت: این استان با دارا بودن محصولات منحصربهفرد و استراتژیک نظیر زعفران، عناب، زرشک و محصولات گلخانهای، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی صادرات کشاورزی به کشورهای همسایه، به ویژه افغانستان، دارد.