به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن صیاد زمردی گفت: با مشارکت مردم گیلان امسال در طرح نشاندار کردن مالیات و پرداخت ۳۷۲ میلیارد تومان مالیات، اعتبار تکمیل ۷ طرح از ۲۰ طرح مهم و زیربنایی استان تامین و بخشی از هزینه تکمیل بقیه طرح‌ها نیز فراهم شد.

وی با بیان اینکه امسال، بیشترین استقبال مودیان گیلانی با بیش از ۵ هزار انتخاب، مشارکت در تامین هزینه طرح‌های حمل و نقل و عمران شهری و روستایی با پرداخت ۱۷۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مالیات بود، افزود: پرداخت بیش از ۸۰ میلیارد تومان مالیات با انتخاب بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ طرح فرهنگی، گردشگری و ورزشی و پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد تومان مالیات با انتخاب هزار و ۴۳۲ طرح آب رسانی، کشاورزی و محیط زیست، از اولویت‌های بعدی مودیان گیلانی در سال ۱۴۰۴ است.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: با اجرای طرح نشان دار کردن مالیات در گیلان، هزینه کامل ۷ طرح شامل تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب مسکن مهر و نهضت ملی رشت، مدرسه ۶ کلاسه شهید فهمیده کیاشهر، باند دوم محور سیاهکل – بازکیاگوراب، احداث دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان، خوابگاه شماره یک دختران رشت، ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک کلاچای و کنارگذر لنگرود به طور کامل تامین شد.

حسن صیاد زمردی طرح نشاندار کردن مالیات را گامی مؤثر در ایجاد اعتمادسازی میان مردم و دولت و هدایت منابع مالیاتی به سمت اولویت‌های مورد نظر مردم دانست و افزود: با اجرای این طرح، نقش مشارکت مردمی در پیشبرد طرح‌های مهم عمرانی و زیرساختی در استان پُررنگ‌تر می‌شود.