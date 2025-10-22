پخش زنده
با هدف ارتقای آمادهباش شهری و پیشگیری از مشکلات ناشی از بارشهای پاییزی، عملیات رفع آبگرفتگی و بازگشایی جویها و معابر در نواحی ششگانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هادی بصاری، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه با اعلام این خبر گفت: بهمنظور حفظ سیالیت عبور آبهای سطحی و جلوگیری از انسداد مسیرها، نیروهای پاکبان به همراه ماشینآلات خدماتی از نخستین ساعات صبح امروز در تمامی نواحی شهری بهصورت میدانی مشغول پاکسازی و لایروبی کانالها، جویها و دهانههای آبروها هستند.
وی افزود: تیمهای عملیاتی با برنامهریزی منسجم و همکاری مناطق مختلف شهرداری، ضمن کنترل نقاط مستعد آبگرفتگی، نسبت به جمعآوری زبالههای دپو شده در مسیر آب و شستوشوی جویها اقدام میکنند تا از بروز مشکلات احتمالی در زمان اوج بارندگی جلوگیری شود.
بصاری در پایان ضمن قدردانی از تلاش پاکبانان و عوامل اجرایی گفت: سازمان مدیریت پسماند همچنان با آمادگی کامل و نظارت میدانی مستمر، در خدمت شهروندان است تا چهرهای پاک، ایمن و آرام از شهر در روزهای بارانی حفظ شود.