آزادسازی ۵۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی در ساوجبلاغ
۵۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ که بهصورت غیرمجاز در حال تغییر کاربری و ساختوساز بود، آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، به گفتهٔ کیانفر کاظمی، رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ، ۱۸۵ قطعه دیوارکشی، ۷ ویلای در حال ساخت، سه مسیر جادهسازی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و یازده مورد محوطهسازی به وسعت دو هزار و هفتصد و پنجاه مترمربع تخریب شد.
همچنین ۹ استخر به مساحت ۴۰۵ مترمربع، ۵۳ مورد دپوی مصالح با مجموع سه هزار و چهارصد و چهل و پنج مترمربع، دو شهرکسازی غیرمجاز در وسعت سه هکتار، هشت آلاچیق به مساحت ۱۱۵ مترمربع و یک کانکس ششمتری از سطح اراضی کشاورزی جمعآوری شد.
کاظمی افزود: در مجموع ۱۸۵ قطعه تفکیکشده شناسایی و این اراضی به چرخه تولید کشاورزی بازگردانده شد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی بهشدت برخورد خواهد شد.