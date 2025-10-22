پخش زنده
امروز: -
داوران بخش پژوهش هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یدالله آقا عباسی، شیوا مسعودی و جهانشیر یاراحمدی عهدهدار داوری بخش پژوهش هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان شدند.
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان، به دبیری فاتح بادپروا با هدف ارتقای عرصه تئاتر خیابانی، تبادل تجربههای نو و تقویت پژوهش در هنر نمایشی، بخش پژوهش را یکی از ارکان اصلی برنامههای این دوره قرار داده است.
این سه شخصیت علمی-فرهنگی با تجربیات گسترده در زمینه تئاتر، نقد و پژوهش نمایشی، مسئولیت ارزیابی و داوری مقالات و کارهای تحقیقاتی ارسالی به جشنواره را بر عهده دارند.
این جشنواره در بخشهای متنوعی، چون مسابقه آزاد، کودک و نوجوان، آیینی سنتی، بخش بینالملل، نیشتمان، محیطی و کارگاههای آموزشی برگزار میشود و زمان برگزاری آن از ۴ تا ۸ آبان اعلام شده است.