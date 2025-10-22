به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر بهره‌برداری شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به رشد چشمگیر فعالیت‌های توسعه‌ای و عملیاتی در نیمه نخست امسال گفت: در این مدت ۱۲ هزار و ۶۸۳ اشتراک‌پذیری جدید گاز در استان انجام شده که از این تعداد شش هزار و ۷۸۱ اشتراک پذیری جدید شهری و پنج هزار و ۹۰۲ مورد اشتراک روستایی بوده است.

رضا اصغری، درباره نصب انشعاب هم گفت: در نیمه نخست امسال یکهزار و ۹۸۹ انشعاب شهری و هشت هزار و ۱۸۰ انشعاب روستایی نصب و واگذار شده است.

اصغری اظهارکرد: طول شبکه توزیع مربوط به حفرات خالی در شش ماهه نخست امسال نزدیک به ۹۸ کیلومتر بود که در قالب طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده، اجرا شده است.

وی افزود: همچنین در شش ماهه نخست امسال هفت هزار و ۲۱۲ دستگاه کنتور به‌دلیل خرابی یا سایر موارد فنی تعویض شد که نشان‌دهنده تمرکز ویژه شرکت بر پایداری و ارتقای کیفیت اندازه‌گیری است.

اصغری، درباره تعداد انشعابات غیرمجاز کشف‌شده در شش ماهه نخست امسال هم گفت: در این مدت ۱۳ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و کشف شد که در مدت مشابه پارسال هم به همین تعداد بود.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز آذربایجان‌غربی، در پایان ضمن قدردانی از تلاش واحد‌های عملیاتی و پیمانکاران افزود: پایداری شبکه، کنترل کیفیت انشعاب‌ها و افزایش پوشش گازرسانی اولویت‌های اصلی ما هستند و از شهروندان نیز تقاضا داریم در روند اجرای پروژه‌ها، همکاری لازم را داشته باشند تا روند تکمیل طرح‌ها تسریع شود.