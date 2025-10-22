رئیس اداره امور زنان منطقه آزاد کیش از برگزاری سلسله نشست‌های هم اندیشی، نیازسنجی، کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی بانوان در کیش خبر داد

نشست‌های هم اندیشی، نیازسنجی، کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی بانوان کیش

نشست‌های هم اندیشی، نیازسنجی، کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی بانوان کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا حسین زاده گفت: این دوره‌ها ویژه هنرمندان، کارآفرینان، صاحبان مشاغل خرد و خانگی و صنعت‌گران زن در جزیره کیش برگزار می‌شوند.

او افزود: به شرکت کنندگان گواهی حضور و مشاوره رایگان کسب و کار ارائه می‌شود.

حسین زاده گفت: آزاده آریانا مدرس کارآفرینی در دانشگاه ملی مهارت، سارا عباسی ایده‌پرداز و مشاور کسب و کار بانوان و آمنه برمه مشاور و مددکار اجتماعی در حوزه بانوان در این دوره آموزش‌هایی را ارائه خواهند داد.

او افزود: بانوان می‌توانند پنجشنبه ۱ آبان، ساعت ۱۷ در هتل میراژ برای شرکت در این دوره آموزشی شرکت کنند.

حسین زاده گفت: شنبه ۳ آبان، ساعت ۱۰ هم در سالن ابن سینا مرکز همایش‌های بین‌المللی نشست دوم برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور زنان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بانوانی که در این سلسله نشست‌ها شرکت کنند از اولویت‌های بهره‌مندی از حمایت‌های مادی و معنوی سازمان منطقه آزاد کیش برخوردار خواهند شد.