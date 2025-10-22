پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی پروژه ۲۴۰ واحدی سراج در کرمانشاه با حضور رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن، استاندار ومسئولین استانی آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه، در حاشیه آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه ۲۴۰ واحدی سراج در کرمانشاه که با حضور رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن گفت : این پروژه ۲۴۰ واحدی با زیر بنای ۲۱ هزار و ۲۲۷ مترمربع با ۱۲ بلوک ۲۰ واحدی در شش طبقه طی ۲۴ ماه آینده ساخته خواهد شد.
خدادادی مساحت واحدهای این پروژه را ۶۰ و ۷۵ متر بصورت تک خوابه و دو خوابه که ۱۸۰ واحد آن تک خوابه و ۶۰ واحد آن دو خوابه است عنوان کرد و افزود: بر اساس تایید حجتالاسلام روحانینژاد نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن ۱۲۰ واحد از این پروژه به مددجویان فاقد مسکن و دارای دو معلول بهزیستی استان واگذار خواهد شد.
به گفته خدادادی این واحدها بر اساس استانداردهای شهرسازی ساخته میشوند و همه خدمات عمومی، فرهنگی، آموزشی و فضای سبز نیز در محل پروژه اجرا خواهد شد.
همچنین نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن از روند عملیات اجرایی ساختمان اداری بنیاد مسکن استان کرمانشاه که با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در حال ساخت است بازدید کرد .