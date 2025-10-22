پخش زنده
استاندار اردبیل در دیدار با معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه بر ضرورت تقویت همکاریها برای توسعه روابط استان با کشورهای همسایه تأکید کرد.
امامی یگانه گفت: ایجاد بارانداز لجستیک ریلی، توسعه تبادلات مرزی، تشکیل منطقه آزاد مشترک با جمهوری آذربایجان، افزایش صادرات محصولات و دانش فنی و انتقال فناوریهای نوین از اولویتهای دیپلماسی اقتصادی استان است و حمایت و همراهی وزارت امور خارجه برای تحقق این اهداف اهمیت دارد.
قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز ضمن اعلام آمادگی برای حضور در همایش سرمایهگذاری بینالمللی اردبیل، بر انجام هماهنگیهای لازم در سطح بینالمللی برای حمایت از برنامههای اقتصادی استان تأکید کرد.