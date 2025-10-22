پخش زنده
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: تمام محتوا و آموزشهای ارائهشده به نوآموزان باید اولاً با هویت ایرانی - اسلامی منطبق باشد و ثانیاً از روشهای علمی برای ارائه آنها استفاده شود تا ضریب نفوذ به بالاترین حد ممکن برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حمیدرضا شیخالاسلام در نشست تخصصی دانشافزایی موسسان کودکستانها «طرح سراج»، با اشاره به ضرورت ارتقای نرخ پوشش دوره پیشدبستانی، گفت: تمام تصمیمات به طور خاص در حوزه تعلیم و تربیت کودک باید پایه و بنمایه پژوهشی و علمی داشته باشد.
وی تصمیمگیری دقیق و علمی را یکی از شاخصهای مدیر توانمند و خردمند دانست و افزود: برای تصمیمگیری ابتدا باید مسئله را به درستی و با توجه به همه ابعاد آن شناخت و سپس راهکار علمی و دقیق برای حل آن ارائه داد. از این روست که علم و پژوهش را ابزار قدرت در مدیریت میدانند.
شیخالاسلام با اشاره به ضرورت توجه ویژه به هویت ایرانی_اسلامی در آموزشها، ادامه داد: تمام محتوا و آموزشهای ارائهشده به نوآموزان باید اولاً با هویت ایرانی_اسلامی منطبق باشد و ثانیاً از روشهای علمی برای ارائه آنها استفاده شود تا ضریب نفوذ به بالاترین حد ممکن برسد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تربیت شناخت، دوست داشتن، پذیرفتن و به کار گرفتن ارزشهاست، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات امروز جامعه و آسیبهای اجتماعی از جمله میل به مهاجرت در جامعه دانشگاهی و دانشجویی به دلیل غفلت از هویت ایرانی_اسلامی در تربیت کودکان است.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تاکید بر اینکه آموزش باید منجر به تغییر در مدل ذهنی و رفتار شود، خاطرنشان کرد: از آنجایی که توسعه بدون توجه ویژه به نیروی انسانی محقق نمیشود، ارتقای دوره پیشدبستانی را میتوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی دانست؛ به خصوص اگر توجه داشته باشیم که این دوره نقش بسیار زیادی در شکلگیری شخصیت فرد دارد.
شیخالاسلام خاطرنشان کرد: مهمترین شاخص در ایجاد سرمایه اجتماعی اعتماد و اطمینان است و این سرمایه جز بر مبنای صداقت محقق نمیشود؛ موضوعی که از دوره پیشدبستانی که شخصیت فرد و مدل ذهنی و رفتاری او شکل میگیرد، باید مورد تاکید قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در دور جدید به جای کنترلگری، بر نظارت تاکید دارد؛ چراکه معتقدیم نظارت همراهی، همکاری و همافزایی با مجموعه نظام تعلیم و تربیت کودک برای رسیدن به نقطه مطلوب مشترک است.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امید است با اقدامات و برنامههای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و همراهی و همافزایی و همکاری مجموعه نظام تعلیم و تربیت کودک اعم از مدیران موسسان و مربیان کودکستانها و مراکز پیشدبستانی، نسلی در تراز هویت ایرانی اسلامی تربیت شود.
یادآور می شود ، این طرح به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش البرز و با حضور فرزاد شعبانی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ، حامد صبوری معاون نظارت بر مراکز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و جمعی از مدیران و معاونان آموزش و پرورش استان برگزار شد.