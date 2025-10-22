پخش زنده
استاندار: موازی کاریهای زیادی در موضوع نظارت در بخش صنایع غذایی وجود دارد که با نظارت واحد، جایگزین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ اکبر بهنام جو در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در صنایع غذایی در بحث ارائه مجوز و نظارتها از طرف سازمانهای مختلف موازی کاری انجام میشود که با دریافت مجوزها از کار گروه ملی و استانی نظارت بر صنایع غذایی به صورت واحد انجام خواهد شد.
وی در خصوص دیگر مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم گفت: کاهش اجاره بها برای واحدهای مستقر در جاده کوه سفید، ثبت ملی و جهانی فرش ابریشم قم از طریق وزارت میراث فرهنگی وکاهش ساز و پیگیری افزایش قدرت برق واحدهای تولیدی برای معافیت از افزایش جریمه ها، از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در خصوص تخصیص تسهیلات ۲۴ هزار میلیارد تومانی به استان قم از محل سفر رییس جمهور خاطرنشان کرد: این تسهیلات با اولویت تسهیلات سرمایه در گردش بخش تولید و تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، فرزند آوری و ودیعه مسکن پرداخت خواهد شد.
وی گفت: در حوزه طرحهای عمرانی و زیر ساختهای استان ۱۰ همت تسهیلات مستقیم و ۱۰ همت هم تسهیلات غیر مستقیم اختصاص یافته است.