کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پی درخواست اپراتور‌های تلفن همراه برای جبران افزایش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، تعرفه‌های مربوط به پیامک فارسی و انگلیسی و مکالمات تلفنی را بازنگری و به‌روزرسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با درخواست اپراتور‌های تلفن همراه برای جبران افزایش هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود «تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی و مکالمه تلفن همراه» را بازنگری و به‌روزرسانی کرد.

بر اساس این مصوبات، سقف تعرفه هر پیامک به زبان فارسی در سیم کارت دایمی ۱۱۶ ریال و هر پیامک به حروف انگلیسی ۲۸۹ ریال تعیین شده است. تعرفه پیامک در سیم کارت‌های اعتباری، ۲۰ درصد بیشتر از سیم کارت‌های دایمی است.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه پایه یک دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای تلفن همراه برای سیم کارت‌های دائمی را ۶۴۹ ریال و سقف آن را ۷۷۹ ریال تعیین کرد. سقف تعرفه در سیم کارت‌های اعتباری برای یک دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای تلفن همراه هزار و ۱۶۹ ریال پیش بینی شده است.

بر اساس این مصوبه سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه بین شبکه‌ای از تلفن همراه به تلفن ثابت نیز برای سیم کارت‌های دائمی ۸۱۲ ریال و برای سیم کارت‌های اعتباری هزار و ۲۱۸ ریال است.

در مصوبه تعیین تعرفه مکالمه تلفن همراه، محاسبه کارکرد مشترکان بر اساس ثانیه پیش بینی شده است.