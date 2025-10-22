پخش زنده
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید گفت: همه برنامهریزیها انجام شد تا امروز روزی بهیادماندنی برای دانشجویان تازه وارد باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روحالله نصرتی در مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید که صبح امروز در مصلی این دانشگاه برگزار شد، گفت: بسیار خرسندم که در جمع خانواده دانشگاهی خود حضور دارم و آغاز این فصل جدید از زندگی شما را تبریک میگویم. برای تکتک دانشجویان آرزوی خوشبختی دارم.
وی افزود: دانشگاه تهران مادری است که ایران جدید را در دامان خود پرورده است. هر آنچه از آبروی علمی در ملک ایران وجود دارد، بیتردید ردپایی از این دانشگاه در آن دیده میشود. این نهاد، حامل علم و معرفت، عقل و ایمان و پرورشدهنده انسان ایرانی توسعهگرا بوده است
نصرتی گفت: دانشگاه تهران، پایهای است برای فرزندان ایران زمین که در پی ساخت و آبادانی کشور و ایجاد تأثیر معنادار در سطح جهان هستند. امروز که در این مکان جمع شدهایم، نهتنها آغاز سفر تحصیلی شما در یکی از معتبرترین دانشگاههای کشور را جشن میگیریم، بلکه ۹۰ سال حافظه و تجربه این دانشگاه را به یاد میآوریم و به آن میبالیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران امروز نماد آموزش عالی ایران در قلب پایتخت است، اما وسعتی به گستردگی ایران دارد. خانهای بوده برای بسیاری از اندیشمندان، روشنفکران، رهبران سیاسی، اجتماعی و علمی که از دل این دانشگاه برخاستهاند. نقش برجسته دانشگاه تهران در تحولات علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران انکارناپذیر است.
وی خطاب به نودانشجویان اضافه کرد: شما اکنون بخشی از این سنت پرافتخار هستید. به جامعهای میپیوندید که پژوهشگران برجسته و انسانهای اثرگذاری را در دامان خود پرورش داده است. دوران تحصیل در این دانشگاه نهتنها شما را از نظر علمی توانمند میسازد، بلکه ارزشها و دیدگاههایی را در وجودتان نهادینه میکند که تا پایان عمر راهنمای شما خواهند بود.
نصرتی با اشاره به فضای فرهنگی و فکری دانشگاه تهران اظهار کرد: دانشگاه تهران جایی است که ایدهها با هم برخورد میکنند، تجربهها به اشتراک گذاشته میشود و گفتوگو جریان مییابد. در اینجا دانشجویان سبک زندگی تازهای میآفرینند و از تنوع فرهنگی موجود برای خلق ایدهها و راهحلهای جدید برای چالشهای زمانه بهره میبرند.
وی افزود: به عنوان دانشجویان دانشگاه تهران، شما نهتنها وارث میراث پرافتخار این دانشگاه هستید، بلکه مسئولیت پیشبرد آن نیز بر دوش شماست. مهارتها و دانشی که در اینجا میآموزید، به شما کمک خواهد کرد تا در عرصههای علم، فناوری، سیاست، هنر، محیطزیست و عدالت اجتماعی نقشآفرین باشید.
نصرتی در پایان تأکید کرد؛ حیات مادی و معنوی بسیاری از ما در گروی نهادی به نام دانشگاه تهران است؛ نهادی که نامش با فرهنگ، علم و هویت ایرانی گره خورده است. اکنون پرسش این است که آیا ما نیز میتوانیم به نوبه خود، میراثدار شایسته این شهر علم و فرهنگ باشیم؟ چنین خواهد بود. با صدای بلند و رسا میگویم: دانشگاه تهران، باغ جاویدان علم و اندیشه ایران است.