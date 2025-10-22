پخش زنده
چهار حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان اشنویه مسدود شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر منابع آب شهرستان اشنویه گفت: در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب و بهمنظور صیانت از منابع ارزشمند آبهای زیرزمینی، چهار حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای دهگرجی، نالوس و علیآباد این شهرستان پر و مسدود شدند.
محمد جباری افزود: این اقدام برای جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، حفظ تعادل آبخوانها، بهبود وضعیت منابع زیرزمینی و در نهایت افزایش پایداری تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی منطقه انجام شده و گامی مؤثر در مسیر مدیریت پایدار منابع آب و حمایت از بهرهبرداران قانونمند تلقی میشود.
جباری اظهارکرد: با تلاش همکاران مدیریت منابع آب و همراهی گروههای گشت و بازرسی، درهفته گذشته چهارحلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان بهصورت توافقی پر و مسدود شدند.
مدیر منابع آب شهرستان اشنویه، با بیان اینکه این اقدام بدون هیچگونه تنش اجتماعی و در فضایی مبتنی بر تفاهم و قانونمداری انجام شد، افزود: مردم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به اداره منابع آب شهرستان اطلاع دهند.