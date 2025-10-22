طرح موضوع دیپلماسی استانی پاسخی به ظرفیت‌های استان‌ها بویژه مناطق مرزی در حوزه اقتصاد و تعاملات دوجانبه با کشور‌های همسایه است.

معاون وزیر خارجه: دیپلماسی استانی، پاسخی به ظرفیت‌های استان‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه امروز چهارشنبه در حاشیه دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: هر توافق تجاری یا دیپلماتیکی که با کشور‌های همسایه انجام شود باید در پهنه استان‌های مرزی از جمله در تردد‌های تجاری، مرزی و تعاملات ترانزیتی انجام شود.

وحید جلال زاده گفت: تقریبا موضوع دیپلماسی استانی در دولت‌های گذشته میز مهم و مطرحی بود و برخی به آن توجه داشتند، اما با عنایت به توصیه رهبر معظم انقلاب به توسعه تعاملات با همسایگان و توجه رئیس جمهور در این دولت به تعاملات استانی؛ وزارت خارجه دیپلماسی استانی را در دستور کار قرار داده است.

معاون وزیر خارجه بیان کرد: در راستای تقویت تعاملات استان‌های مرزی با همسایگان با تصویب هیات دولت مقرر شد، استانداران مرزی به عنوان جانشین در کمیسیون‌های همکاری مشترک دو جانبه با کشور‌های هم مرز منصوب شوند.

جلال زاده با بیان اینکه بخش خصوصی خراسان رضوی در حوزه تعاملات تجاری گام‌های خوبی برداشته است، افزود: این وزارتخانه به دنبال نطام‌مند کردن دفاتر وزارت خارجه در استان‌ها برای ارائه خدمات بهتر و رونق تعاملات دوجانبه اقتصادی با کشور‌های همجوار است.

وی به برگزاری نخستین نشست دیپلماسی استانی سال گذشته در شیراز اشاره و بیان کرد: این نشست نیز پس از میزگرد‌های تخصصی صبح امروز، عصر هم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی نشست مشهد پیگیری خواهد شد و در ادامه نیز نشست‌های دیپلماسی استانی در سطح دبیرخانه‌های ملی و استانی پیگیری می‌شوند.

دومین نشست دیپلماسی استانی امروز سی‌ام مهر ماه با برگزاری ۲ میزگرد تخصصی با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشور‌های همسایه در هتل پردیسان مشهد گشایش یافت.