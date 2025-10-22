به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۳۰ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های روسیه

«کامرسانت»

⁃ رئیس جمهوری داغستان از حمله پهپادی به یک مجموعه صنعتی در این جمهوری خبر داد.

⁃ وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که کی‌یف تضمین‌هایی درباره امنیت نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه ارائه داده است

⁃ پولیتیکو: در دانمارک، نگرانی‌ها از طرح ترامپ برای تصرف گرینلند کاهش نیافته است

«ار-ب-کا»

⁃ در ایالات متحده چهارمین هفته از تعطیلی دولت (شات‌داون) آغاز شد؛ مدت زمان تعطیلی‌های پیشین چقدر بود؟

— دونالد ترامپ به گزارش‌ها درباره لغو دیدار با ولادیمیر پوتین واکنش نشان داد

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ خبرگزاری رویترز از محتوای مطالبات روسیه از آمریکا درباره اوکراین اطلاع یافت.

⁃ بهای طلا بیشترین کاهش خود را از سال ۲۰۱۳ تاکنون ثبت کرد

⁃ لو پاریزین: برای اشیاء سرقت‌شده از موزه لوور هیچ بیمه‌نامه خصوصی صادر نشده بود

«ایزوستیا»

⁃ ترامپ اعلام کرد که هنوز درباره سفر برای دیدار با پوتین تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

— طی شب گذشته، ۳۳ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند.

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ بلومبرگ: اتحادیه اروپا و اوکراین در حال تدوین طرح دوازده‌ماده‌ای برای حل‌وفصل مناقشه هستند

⁃ از آغاز درگیری، اوکراین از اتحادیه اروپا ۱۷۸ میلیارد یورو کمک دریافت کرده است

مهمترین عناوین رسانه‌های هند

روزنامه ایندین اکسپرس:

-در بحبوحه فشار دولت ترامپ بر دانشگاه‌های سطح بالا، دولت مودی طرحی برای جذب «اساتید برجسته» هندی‌الاصل در خارج از کشور دارد. -برنامه‌هایی برای بازگرداندن دانشمندان برجسته هندی تبار در حالی مطرح می‌شود که کشور‌ها در بحبوحه سرکوب‌های ترامپ، تلاش‌های خود را برای جذب استعداد‌ها افزایش می‌دهند.

-آماده‌سازی‌ها برای SIR سراسری در مرحله نهایی است: کمیسیون اروپا پس از دیدار با مدیران عامل ایالت‌ها امروز تاریخ‌های اجرای آن را تعیین خواهد کرد.

-نخست وزیر مودی از رئیس جمهور آمریکا برای تبریک دیوالی تشکر و بر روابط هند و آمریکا تأکید کرد

-در ماهاراشترا، ۱۲۴۳۱ مرد تحت طرح ویژه دولت برای زنان، از مزایایی بهره‌مند شدند. دولت ماهاراشترا دریافته است که حداقل ۱۲۴۳۱ مرد تحت طرح اصلی خود، موکیامانتری ماجی لادکی باهین یوجانا، از مزایایی برخوردار شده‌اند. این طرح برای زنان است و ماهانه ۱۵۰۰ روپیه به افراد ۲۱ تا ۶۵ ساله از خانواده‌هایی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۲.۵ لک روپیه است، پرداخت می‌کند.

شبکه ان دی تی وی:

-پس از تماس تلفنی دیوالی، پیام نخست وزیر مودی در مورد "امید" و "تروریسم" خطاب به ترامپ

-هند در آستانه توافق برای کاهش تعرفه‌های واردات آمریکا به ۱۵ تا ۱۶ درصد است

-طنز غم‌انگیز سفارش بی‌ام‌و از سوی نهاد مبارزه با فساد: نمایندگان کنگره از لوکپال انتقاد کردند

-طالبان درباره اتهام «جنگ نیابتی» پاکستان علیه هند چه گفتند؟

-ترامپ در مورد وضع تعرفه‌های ۱۵۵ درصدی: «چین با ما خیلی بدرفتاری کرده است»

-استاد دانشگاه لندن به دلیل نقض ویزا از فرودگاه دهلی اخراج شد

روزنامه هندو:

-نخست وزیر مودی از ترامپ برای آرزوهایش در دیوالی تشکر، اما در مورد تعرفه‌ها سکوت کرد

-باران‌های موسمی: هشدار قرمز برای چندین منطقه کرالا و تنسی؛ مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند

-بالگرد حامل رئیس جمهور دروپادی مورمو در بازدید از ساباریمالا در باند فرود هلیکوپتر گیر کرد

-ترامپ می‌گوید حماس باید خلع سلاح شود یا خلع سلاح شود، شاید با خشونت

عناوین امروز روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- تلاش‌های مصر برای حفظ آتش‌بس در غزه

- رئیس سازمان اطلاعات برای پیشبرد طرح ترامپ با نتانیاهو دیدار کرد

- حماس: ما متعهد به تحویل اجساد هستیم

- امروز: السیسی در اولین اجلاس مصر و اروپا شرکت می‌کند

- حذف‌شدگان از رقابت پارلمانی؛ اپوزیسیون دلایل رد صلاحیت نامزد‌های خود را غیرواقعی توصیف می‌کند

- قطعی سرور‌های آمازون... ستون فقرات اینترنت در خطر فروپاشی است

روزنامه الشروق

- دولت ترامپ نگران است که نتانیاهو از توافق غزه خارج شود

- معاون رئیس جمهور آمریکا با ویتکاف و کوشنر در اسرائیل دیدار کرد

- امضای قرارداد‌های تجاری برای پروژه انتقال گاز از میدان کرونوس قبرس به مصر

- سانای تاکایچی اولین نخست وزیر زن در ژاپن شد

- سارکوزی به دلیل «پول‌های لیبی» به ۵ سال زندان محکوم شد

- رئیس شورای جهانی آب: ما آماده‌ایم تا در بحران سد بزرگ رنسانس اتیوپی میانجیگری کنیم.

اتیوپی باید به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد

روزنامه الیوم السابع

- خلیل الحیه بر پایبندی حماس به توافق شرم الشیخ تأکید کرد

- شهادت‌های آزادشدگان از زندان‌های اشغالگران، فصل‌هایی از رنج و عذاب را آشکار می‌کند

- صادرات مصر در ۷ ماه از مرز ۲۹ میلیارد دلار گذشت

- محمد صلاح در یک ماموریت آلمانی برای نجات لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا

روزنامه الدستور

- امروز؛ برگزاری اولین اجلاس تاریخی مصر و اروپا

- معاون ترامپ در اسرائیل درباره پایبندی به توافق آتش‌بس گفت‌و‌گو می‌کند

تیتر اخبار مهم امروز روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«آج نیوز»

- پس از آمریکا گروهی از نظامیان انگلیسی هم وارد سرزمین‌های اشغالی فلسطینی شدند

- آمریکا: به هند گفته شده که نباید جنگ دیگری با پاکستان داشته باشد

- گذرگاه‌های مرزی پاکستان و افغانستان برای یازدهمین روز متوالی برای تجارت بسته هستند

- وزیر کشور پاکستان: بسته شدن مدارس دینی و مساجد شایعه است / به علما احترام می‌گذاریم، اما اجازه نمی‌دهیم نظم عمومی کشور تهدید شود

«داون نیوز»

- تجارت پاکستان با ۹ کشور منطقه‌ای در سه ماه اول سال مالی جاری ۵ درصد کاهشی اعلام شد

- درخواست اتحادیه کشاورزان پاکستان از دولت برای افزایش قیمت گندم در سال جدید

- آغاز مرحله نهایی اخراج پناهجویان غیرقانونی افغان از پاکستان

- پاکستان و اتحادیه اروپا برای گسترش تجارت و سرمایه گذاری مشترک توافق کردند

«روزنامه دنیا»

- پاکستان از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای برقراری صلح در بالکان حمایت کرد

- صندوق بین المللی پول: سیل اخیر اهداف اقتصادی پاکستان را سخت کرده است / احتمال افزایش تورم بالاست

- عملیات پلیس مبارزه با تروریسم در شهر سبی از نواحی ایالت بلوچستان / ۵ تروریست به هلاکت رسیدند

- هشدار فرمانده ارتش پاکستان به دهلی‌نو: در محیط هسته‌ای، جایی برای جنگ نیست

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های امروز افغانستان.

روزنامه دولتی «انیس»:

- قطر، سفیر فوق العاده اش را در افغانستان معرفی کرد.

- فرمانده ستاد ارتش افغانستان: نیرو‌های افغانستان آماده مقابله و دفاع از مرز‌ها و حاکمیت ملی است.

- بازسازی پنجاه دستگاه تانک «هاموی» در جنوب افغانستان.

- سازمان ملل در بخش‌های خدمات بشردوستانه و توسعه‌ای در بامیان همکاری می‌کند.

- مصر از آتش بس میان کابل و اسلام آباد استقبال کرد.

- بازداشت بیست و پنج قاچاقچی مواد مخدر در استان خوست.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- امارات متحده عربی از توافق آتش بس بین طالبان و پاکستان استقبال کرد.

- ایران: صدور ویزای کار برای شهروندان افغانستان از ابتدای ماه مهر آغاز شده است.

- اتحادیه اروپا یک میلیون یورو برای حمایت از خدمات بهداشتی به افغانستان کمک کرد.

- هند، نمایندگی خود را در افغانستان به سفارت کامل ارتقا داد.

- محمد یعقوب مجاهد، اتهامات پاکستان علیه هند را رد کرد.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- قطر، کاردار سفارت خود را در افغانستان به سفیر ارتقا داد.

- هند، نمایندگی سیاسی خود را در افغانستان به سفارت ارتقا داد.

- ایران، صدور ویزای کار برای شهروندان افغانستان را آغاز کرده است.

- توزیع بیش از نیم میلیون جلد گذرنامه در شش ماه گذشته در افغانستان.

- اتریش یک شهروند مجرم افغانستان را به کابل باز گرداند.

عناوین اصلی امروز روزنامه‌های انگلیس

گاردین:

خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند تصور کنند که ارتباط با هر دو والد همیشه به سود کودک است؛ پس از بازنگری در قوانین مربوط به خشونت خانگی، اولویت اصلی حمایت از امنیت کودکان اعلام شد.

دیلی میل:

تحقیقات حزب کارگر درباره باند‌های فساد به "سراشیبی هرج و مرج" سقوط کرد پس از آنکه رئیس منتخب کمیته از سمت خود انصراف داد و سومین بازمانده آزار‌های جنسی نیز از این کمیته کناره‌گیری کرد.

دیلی اکسپرس:

خواهر نوجوانی که بیش از صد ضربه چاقو خورده بود، خواستار آن شد که «عدالت محدودیت زمانی نداشته باشد» و مهلت ۲۸ روزه برای درخواست تجدیدنظر در احکام کیفری لغو شود.

دیلی استار:

بوریس جانسون اعتراف کرده است که در مدیریت بحران کرونا مرتکب اشتباهات فراوانی شده که او را از نظر روحی به مرز فروپاشی رسانده است.

سان:

فشار‌ها برای برکناری شاهزاده اندرو از اقامتگاه سلطنتی افزایش یافته، زیرا مشخص شده است که او بیش از ۲۲ سال اجاره‌ای پرداخت نکرده است.

دیلی تلگراف:

گفت‌و‌گو‌های صلح میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین پس از رد شروط روسیه برای آتش‌بس در اوکراین متوقف شده است.

تایمز:

ریچل ریوز قصد دارد با افزایش مالیات بر خدمات حقوقی، پزشکی و حسابداری، بودجه‌ای دو میلیارد پوندی برای برنامه‌های دولت تأمین کند.

آی پیپر:

پرداخت‌های حمایتی دولت در سال آینده حدود چهار درصد افزایش خواهد یافت که دلیل آن بالا بودن نرخ تورم نسبت به پیش‌بینی‌هاست.