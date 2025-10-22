پخش زنده
امروز: -
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اسامی داوران قضاوت کننده در نخستین دوره جام جهانی فوتسال بانوان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فیفا در گزارشی از قضاوت داوران در نخستین رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان خبر داد.
در نامه فیفا به فدراسیونهای عضو آمده است:
در مجموع ۲۷ داور انتخاب شدهاند؛ ۲۶ داور و یک داور کمکی. این داوران که از چهار کنفدراسیون قارهای منصوب شدهاند، نقش اساسی در برگزاری این مسابقات پیشگام خواهند داشت که نویدبخش تغییر اساسی در ورزش زنان است.
زری فتحی و گلاره ناظمی در رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ - فیلیپین قضاوت میکنند.
جام جهانی فوتسال بانوان با حضور ۱۶ تیم برتر جهان ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر در فیلیپین برگزار میشود.