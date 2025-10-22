به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مراسم افتتاح پروژه اتصال منطقه تازه‌شهر سلماس به شبکه فیبر نوری، با حضور نماینده مجلس، فرماندار و جمعی از مسئولان ادارات شهرستان در اداره مخابرات سلماس برگزار شد.

‌

‌ منطقه تازه‌شهر در شهرستان سلماس، با برگزاری مراسمی رسمی به شبکه ملی فیبر نوری متصل شد.

‌

این مراسم با حضور رضازاده نماینده مجلس شورای اسلامی، علائی فرماندار شهرستان سلماس، روسای ادارات، شهردار تازه‌شهر، رئیس هنگ مرکزی این شهرستان برگزار گردید.

‌

در این آیین، کریم پور رییس اداره مخابرات شهرستان سلماس، با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره در زمینه توسعه شبکه فیبر نوری، اظهار داشت: با تلاش و پیگیری مستمر همکاران در مخابرات شهرستان سلماس، نقاط زیادی در سطح شهرستان به شبکه فیبر نوری متصل شده تا سرویس‌های باند پهن با کیفیت برتر به مشتریان تحت پوشش ارائه شود.

‌

وی در ادامه با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در بستر فیبر نوری افزود: اتصال سایر نقاط باقی‌مانده در شهرستان نیز در دستور کار جدی این مجموعه قرار دارد و به زودی شاهد تحت پوشش قرار گرفتن مناطق مختلف این شهرستان به شبکه فیبر نوری خواهیم بود.