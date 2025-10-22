به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به گفته سمانه حاتمی مدیر این مدرسه، دانش آموزان خوابگاهی به دلیل مشکلات سقف شیروانی با سرمای شدید هوا مواجه شده و مشکلات برق نیز از دیگر مواردی بود که برای راه اندازی شوفاژخانه با آن مواجه بودند.

مشکل آنتن دهی تلفن همراه از دیگر مواردی بود که در این بازدید مطرح شد.

طی تماس حجت الاسلام آزادیخواه با معاون وزیر آموزش و پرورش قول تخصیص اعتبار برای رفع مشکل سقف شیروانی خوابگاه این مدرسه داده شد.

همچنین با حضور عوامل اداره برق مشکل ترانس برق این مدرسه برطرف شد که برای رفع این مشکل ۱۰ میلیارد تومان اعتبار لازم بود که به شکل رایگان از سوی اداره برق به انجام رسید.