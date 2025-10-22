به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دریابان شمخانی در گفت‌و‌گویی درباره توانمندی‌های نیرو‌های مسلح پس از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، اظهار داشت: نیرو‌های مسلح همیشه در جهت ارتقای توان بازدارندگی خود در ابعاد مختلف تلاش کرده و تلاش می‌کنند.

نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع کشور با بیان اینکه راهبرد ایران مبتنی بر دفاع است، تصریح کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران هیچ زمان سیاست تهاجمی نبوده و در سیاست دفاعی آن، قدرت پدافندی، قدرت پاسخگویی است.

دریابان شمخانی در ادامه درباره توافق اخیر بین حماس و رژیم صهیونیستی و نقض آتش‌بس توسط صهیونیست‌ها، افزود: رژیم صهیونیستی به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست.