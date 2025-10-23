پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: تکمیل ۲۰۴۸ واحد مسکونی برای افتتاح در دهه فجر ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی هفتمین جلسه شورای مسکن استان که با حضور سید مجتبی علوی مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، گفت: موضوع تفکیک پروانه ساختمانی پروژه ۱۱۲۰ واحدی ولیعصر (عج)، بررسی وضعیت آسانسورهای باقیمانده در مسکن مهر و نیز اجرای تفاهمنامه اراضی نهضت ملی مسکن مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
وی افزود: اعضای شورا همچنین روند تأمین انشعابات در واحدهای آماده افتتاح در دهه فجر را بررسی و سهم استان از ۷۵ هزار واحد مسکونی در دست افتتاح کشور را معادل ۲۰۴۸ واحد اعلام کردند.
سیدعلی میرکریمی، به خدمات روبنایی درسایتهای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: در بخش خدمات روبنایی، تکمیل ۱۴ باب مدرسه (۱۲ و ۶ کلاسه) در سایتهای نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۲۲۹ هزار میلیون ریال توسط راه و شهرسازی تخصیص اعتبار شده است.
میرکریمی در ادامه بیان کرد: تاکنون ۳۴۴۴ واحد از پروژههای ۹۹ ساله و ۳۷۴۲ واحد از پروژههای خودمالکی در صف دریافت تسهیلات هستند که با تسریع در فرآیند پرداخت، امکان بهرهبرداری بخش قابل توجهی از این واحدها تا دهه فجر ۱۴۰۴ فراهم میشود.
علی فخرانی، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: با تکمیل زیرساختها تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴، زمینه افتتاح ۲۰۴۸ واحد مسکونی شهری (۹۹ ساله) فراهم خواهد شد و خراسان شمالی در مسیر تحقق اهداف طرح نهضت ملی گام مؤثری برمیدارد.
سید مجتبی علویمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، بر لزوم تسریع عملیات اجرایی، رفع موانع خدماترسانی و همراهی دستگاههای متولی در تحقق بهموقع اهداف طرح تأکید کرد.