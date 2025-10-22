به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عندلیبی استان گفت: تب برفکی از مهمترین بیماری‌های ویروسی واگیر دامی است که با توجه به میزان واگیری بالا می‌تواند باعث ضرر و زیان اقتصادی بالا به دامداران شود.

وی اعلام کرد: با توجه به سردی هوای منطقه، افزیش دام کوچ رو و بالا بودن تعداد کانون‌های بیماری در کشور به بیش از ۱۸۵ مورد، خطر بروز بیماری تب برفکی جدی است.

عندلیبی گفت: دامپزشکی استان ۱۵ توصیه مهم را در جهت پیشگیری از این بیماری به دامداران اعلام کرده است.

به گفته وی توجه به تخفیف سهم بیمه گر و پرداخت مبلغ اندک بیمه دام، نسبت به بیمه دام‌های خود و در صورت اتمام زمان بیمه نامه، برای تمدید بیمه دام خود به نزدیکترین دفتر صندوق بیمه محصولات کشاورزی مراجعه کنند.

وی توصیه کرد: نقل و انتقال هر نوع دام اعم از گاو، گوسفند، بز و شتر در داخل یا خارج از استان بدون مجوز حمل بسیار خطرناک و ممنوع است لذا هر گونه حمل و نقل غیر مجاز را در این خصوص جدی بگیرید.

وی افزود: دامداران از رفت و آمد‌های غیرضروری افراد در واحد دامپروری به ویژه افرادی که به هر نحو، با دام و فراورده‌های دامی در تماس هستند، ممانعت به عمل آورند.

عندلیبی تاکید کرد: نسبت به فعال کردن چاله ضدعفونی درب دامداری و رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه در مورد افراد و وسایط نقلیه هنگام تردد به دامداری اقدام کنید.

به گفته وی در صورت وجود دام غیر واکسینه و حساس در مقابل بیماری تب‌برفکی، مراتب را در اسرع وقت، به اطلاع شبکه دام پزشکی شهرستان برسانند و نسبت به واکسیناسیون دام‌ها در اسرع وقت اقدام کنند.

وی گفت: با توجه به فرم شدید بیماری در دام‌های جوان که باعث مرگ سریع بدون بروز علائم در آنها می‌شود، هر گونه مرگ و میر ناگهانی و تلفات را در بره‌ها و گوساله‌ها جدی بگیرید.

عندلیبی افزود: در صورت مشاهده موارد مشکوک به بیماری ضمن جداسازی دام‌های بیمار از بقیه نسبت به گزارش به مسئول بهداشتی فارم و دامپزشکی اقدام کنید.

وی تاکید کرد: عشایر که قصد کوچ دام خود را دارند قبل از کوچ نسبت به واکسیناسیون دام خود بر علیه تب برفکی در شهرستان مقصد اقدام کنند.

وی افزود: توصیه می‌شود درصورتیکه قصد خروج دام از دامداری به مقصد میدان دام یا کشتارگاه یا دامداری دیگر را دارید دام خود را در خارج از محوطه دامداری به داخل خودرو سوار کنید و به یاد داشته باشید در بررسی‌های به عمل آمده خودرویی که برای حمل و نقل دام استفاده می‌شده است، عامل اصلی انتقال این بیماری خطرناک در دامداری‌های سالم بوده است.

وی گفت: دام‌های تازه وارد را در باربند قرنطینه به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز مجزا نگهداری کنید و پس از اطمینان از سلامت دام‌ها می‌توانید آنها را به محوطه عمومی دامداری و دیگر دام‌ها وارد کنید.

وی افزود: به گفته دلال یا فروشنده دام مبنی بر سلامت دام یا انجام واکسیناسیون دام‌ها اطمینان نکنید چه بسا که با توجه به گران بودن واکسن خصوصا در گاوداری‌های صنعتی و نیمه صنعتی انجام واکسیناسیون روی دام‌های که قصد فروش آنها گرفته شده، انجام نشده باشد و تنها دام‌هایی که قصد نگهداری برای خود را داشته‌اند واکسینه شده باشند.