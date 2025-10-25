به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ نایب ریس انجمن نابینیان دامغان گفت: ۳۴۲ نفر از نابینایان و کم بینایان این شهرستان عضو انجمن نابینایان هستند.

عزیزیان افزود: ۶۰ درصد این افراد را آقایان تشکیل میدهند.

وی ادامه داد: این انجمن در بخش‌های اشتغال، مناسب سازی اماکن، فرهنگ سازی در جامعه وبرنامه‌های فرهنکی و ورزشی و تفریحی از این افراد حمایت می‌کند.

به گفته وی، بخش کتابخانه نابیناییان با یک هزار جلد کتاب بریل و ۱۵ هزار کتاب صوتی راه اندازی شده است.



