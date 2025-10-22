پخش زنده
۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان پیرانشهر به آبیاری نوین مجهز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی در بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از طرحهای مهم بخش آب و خاک وکشاورزی شهرستان پیرانشهرگفت: بر اساس طرح شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور در شهرستان پیرانشهر، ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر پوشش شبکههای نوین آبیاری قرار میگیرد.
محمدرضا اصغری افزود: با بهرهبرداری از این طرح، آب مورد نیاز شش هزار و ۶۰۰ هکتار از طریق سد سیلوه و شش هزار و ۴۰۰ هکتار نیز از طریق رودخانه بادینآباد تأمین خواهد شد.
اصغری اظهارکرد: با بهرهبرداری کامل از این طرح، مجموع اراضی مجهز به سامانههای آبیاری تحت فشار درشهرستان پیرانشهر به ۳۰ هزارهکتار افزایش مییابد که نقش مؤثری در ارتقای سطح معیشت، بهبود بهرهوری و افزایش اشتغال منطقه خواهد داشت.
وی افزود: برای اجرای این طرح دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تاکنون از محل اعتبارات صندوق ذخیره ملی هزینه شده است.
در ادامه این بازدید، هیأت پارلمانی از پروژه کارخانه فرآوری میوه برادران قادری نیز بازدید کرد. این طرح با ظرفیت فرآوری ۱۶ هزار تن میوه در سال در حال اجراست و هماکنون از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است که با بهرهبرداری از این پروژه، برای ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.
بر اساس اعلام مسئولان اجرایی، برای تکمیل و راهاندازی این کارخانه، حدود یکهزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.