شهردار زنجان با اعلام آغاز فرآیند بهرهبرداری تدریجی و فازبندی شده از طرح بزرگ شهیدان کریمی در این شهر، تأکید کرد که اجرای مرحلهای این طرح عظیم با هدف ارتقاء سطح رضایت شهروندان از محیط شهری برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سلطانی محمدی افزود: در تلاش هستیم تا ظرف یک ماه آینده دو فاز از این طرح به طور کامل به بهرهبرداری برسد تا مردم بتوانند از امکانات آن استفاده کنند.
وی افزود: این طرح دارای چهار تقاطع بوده و رمپ جهتی طرح، فاز نخست آن به شمار میرود که تا یک ماه آینده زیر بار ترافیک میرود.
سلطانی محمدی همچنین به اجرای همزمان عملیاتهای عمرانی در میدان مدیریت و میدان سپاه در مسیر طرح بزرگ شهیدان کریمی اشاره کرد و ادامه داد: با زمانبندی دقیق، تلاش داریم تا پایان سال جاری بخش عمدهای از این پروژهها به نتیجه برسد.
شهردار زنجان با ابراز امیدواری نسبت به آینده عمرانی شهر، افزود: با وجود محدودیت منابع، تلاش کردهایم اتفاقات خوبی در زنجان رقم بخورد و این مسیر را با همت و همراهی مردم ادامه خواهیم داد.
محور شهیدان کریمی بزرگترین طرح ترافیکی تاریخ شهر زنجان است.