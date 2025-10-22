پخش زنده
امروز: -
شبکه سرقت سوخت از خط لوله اصلی انتقال فرآوردههای نفتی در روستای سرزه بخش فین شهرستان بندرعباس شناسایی و منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با دریافت گزارشهای اطلاعاتی از سوی نیروهای امنیتی، رئیس حوزه قضایی فین با حضور میدانی در محل وقوع جرم، دستور پیگیری فوری و شناسایی عوامل دخیل را صادر کرد.
مجتبی قهرمانی افزود: ماموران انتظامی موفق به شناسایی محل حفاری غیرمجاز در عمق زمین شدند که بهصورت ماهرانهای به خط لوله اصلی شرکت نفت متصل شده بود.
وی گفت: با اتخاذ تمهیدات لازم، این محل بهصورت شبانه تحت مراقبت و رصد دقیق قرار گرفت تا عناصر اصلی این شبکه مورد شناسایی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ماموران در عملیات ضربتی و غافلگیرانه با ورود به محل مورد نظر، دو تَن از سارقان فرآوردههای نفتی را هنگام برداشت غیرقانونی سوخت دستگیر کردند.
بیشتر بخوانید: انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل شهرستان میناب
قهرمانی افزود: در بازرسی از محل وقوع جرم، یک لوله متصل به خط اصلی انتقال سوخت که از طریق حفاری در عمق ۳ متری زمین ایجاد شده بود، کشف و دستور مسدود سازی آن صادر شد.
وی گفت: پیگیریهای قضایی و انتظامی برای شناسایی سایر متهمان و تعیین حجم دقیق سوخت سرقتشده در دستور کار جدی قرار دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی میشود