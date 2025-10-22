به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی بازی‌ها، در این دوره ۸۰۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور حاضر می‌شوند و رده بندی مدالی به این شرح است:

۱-ازبکستان ۵ طلا، ۱ برنز

۲-اندونزی ۱ طلا، ۱ نقره

۳-فیلیپین ۱ طلا

۴-ایران ۲ نقره، ۳ برنز

۵-قرقیزستان ۲ نقره

تاکنون ۱۳ کشور مدال کسب کرده‌اند.

برای ایران یوسف باغچقی نماینده وزن ۶۵-کیلوگرم و محراب مکرمی در وزن ۸۳- کیلوگرم در کوراش ۲ مدال نقره کسب کردند.

همچنین مهسا برزگر در وزن ۵۲- کیلوگرم و ستایش جلال الدین در وزن ۷۰- کیلوگرم کوراش و علیرضا مرتاضی در وزن ۶۳ کیلوگرم پنچاک سیلات سه مدال برنز گرفتند.