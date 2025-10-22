پخش زنده
کاروان ایران در آستانه شروع رسمی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ - بحرین، در رده چهارم جدول مدالی قرار گرفته است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی بازیها، در این دوره ۸۰۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور حاضر میشوند و رده بندی مدالی به این شرح است:
۱-ازبکستان ۵ طلا، ۱ برنز
۲-اندونزی ۱ طلا، ۱ نقره
۳-فیلیپین ۱ طلا
۴-ایران ۲ نقره، ۳ برنز
۵-قرقیزستان ۲ نقره
تاکنون ۱۳ کشور مدال کسب کردهاند.
برای ایران یوسف باغچقی نماینده وزن ۶۵-کیلوگرم و محراب مکرمی در وزن ۸۳- کیلوگرم در کوراش ۲ مدال نقره کسب کردند.
همچنین مهسا برزگر در وزن ۵۲- کیلوگرم و ستایش جلال الدین در وزن ۷۰- کیلوگرم کوراش و علیرضا مرتاضی در وزن ۶۳ کیلوگرم پنچاک سیلات سه مدال برنز گرفتند.