\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0645\u062c\u0644\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0634\u062f \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062e\u0627\u0637\u0628\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062a\u0628\u0633\u0645 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f: \u00a0\n