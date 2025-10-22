به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از عقیق، اجتماع اتحاد مقدس به منظور پاسداشت شهدای نبرد ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی امروز از ساعت ۱۹ به همت هیئت دانشجویی اصحاب الحسین (ع) در مسجد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۹ با سخنرانی حجت الاسلام قنبریان و مداحی آقایان سید رضا نریمانی، حنیف طاهری، حسین طاهری و مهدی رسولی در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

گفتنی است، همزمان با این مراسم حسینیه کودک در پردیس علوم دانشگاه برقرار است.