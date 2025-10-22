مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: نیرو‌های یگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان یک گروه متخلف زیست محیطی که برخلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به شکار یک رأس گراز وحشی در خرم آباد کرده بودند را دستگیر کردند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: با توجه به گزارش همیاران محیط زیسن مبنی بر ورود یک گروه شکارچی غیرمجاز در سطح حوزه شهرستان خرم آباد، بلافاصله نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست این اداره کل به محل مورد نظر عزیمت نموده که موفق شدند این متخلفین را شناسایی و طی عملیاتی آنها را دستگیر کنند.

کامران فرمان پور افزود: پس از دستگیری این متخلفین و بازرسی از وسیله نقلیه آنها، لاشه یک رأس گراز وحشی، به همراه یک قبضه اسلحه شکاری و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

وی ادامه داد: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه اولیه تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان ضمن هشدار به متخلفین زیست محیطی در خصوص عواقب هرگونه شکار و صید غیر مجاز و برخورد قاطعانه و بدون اغماض سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضا با این افراد، از همه دوستداران محیط زیست درخواست نمود هرگونه تخلف زیست محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع رسانی نمایند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.