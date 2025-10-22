در بحبوحه تنش‌های دنباله دار پاکستان و هند و مذاکرات آتی اسلام‌آباد و کابل در استانبول، فرمانده ارتش پاکستان بار دیگر هشدار کشورش مبنی بر پاسخ سریع به هرگونه تجاوز مستقیم و غیرمستقیم را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اظهارات فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در حالی عنوان می‌شود که این کشور پس از درگیری‌های خونین مرزی با افغانستان، شنبه گذشته در دوحه توافق آتش‌بس پایدار را امضا کرد.

علاوه بر این اظهارات تحریک آمیز پاکستان و هند به رغم سپری شدن ۵ ما از جنگ بین آنان همچنان ادامه دارد و اسلام‌آباد همسایه شرقی خود را به تلاش برای تحمیل یک جنگ جدید متهم می‌کند.

فرمانده ارتش پاکستان روز گذشته در جمع گروهی از نخبگان سیاسی و اجتماعی این کشور در مقر فرماندهی ارتش در شهر راولپندی گفت: پاکستان به دنبال صلح و ثبات در منطقه است.

وی در عین حال هشدار داد: هرگونه نقض تمامیت ارضی پاکستان چه مستقیم یا غیرمستقیم، با پاسخی قاطع و محکم مواجه خواهد شد.

پاکستان و طالبان افغانستان در جریان دور اول مذاکرات (پس از درگیری‌های خشونت آمیز در مرز‌های یکدیگر) که شنبه شب گذشته با میانجی‌گری قطر و ترکیه در دوحه برگزار شد، بر اجرای فوری آتش‌بس و ایجاد سازوکار‌هایی برای تثبیت صلح و ثبات پایدار توافق کردند.

طرفین توافق کردند که آتش‌بس فوری برقرار و سازوکار‌هایی برای تثبیت صلح و امنیت پایدار میان دو کشور طراحی شود. بر اساس گزارش وزارت خارجه قطر دو طرف همچنین توافق کردند که در روز‌های آینده جلسات پیگیری را برای تضمین پایداری آتش‌بس و محقق کردن اجرای آن به شیوه‌ای قابل اعتماد و پایدار به گونه‌ای که منجر به امنیت و ثبات در هر دو کشور شود، برگزار کنند.

با این حال مرز‌های دو کشور از ۱۱ روز گذشته بسته است و منجر به مشکلات جدی برای تردد اتباع یکدیگر به ویژه فعالیت‌های تجاری شده است.

وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که دور دوم مذاکرات با طالبان افغانستان شنبه آینده (۲۵ اکتبر) در استانبول برگزار می‌شود.